お客様導入事例｜ビル清掃業務改善

経費をかけず効率化

2023年1月25日から2月17日まで〈カーペットスイーパー「CVS 65/1 Bp」モニターキャンペーン〉を実施。北は北海道、南は大分まで全32社にご応募いただいた。厳選なる抽選の結果、東北のビルメンテナンス会社のパイオニアとして知られる株式会社山形ビルサービスに「CVS 65/1 Bp」を贈呈することとなった。

同社では、4月から山形県寒河江市にある庭園露天風呂付掛流し温泉が楽しめるホテルサンチェリーにて「CVS 65/1 Bp」の運用をスタート。キャンペーンの応募者であり、ホテルサンチェリーにおける現場責任者を務める業務部業務管理課主任の新岡大平さんは、今回の応募の経緯について次のように話した。

「当選するかわかりませんでしたが、経費をかけることなく、効率化できるのであればと思い応募しました。また、現場の高齢化について向き合い、少しでも楽に、そして省力化につながることができたらと思いました」

新岡さんが所属する業務管理課は、現場の人手不足解消に向けた取り組みを進める役割を担い、求人活動や新卒採用が主業務の一つである。加えて、現場の管理も行い、そのうちの一つに、ホテルサンチェリーが存在している。

「この現場は、部屋数が90部屋。そのルームクリーニングと1階、2階の共用部廊下とトイレの清掃がメインとなります。宴会場もあるのですが、そちらはホテルサンチェリー側で清掃を行います。スイーパー導入にあたって、私どもは共用部での使用をメインとして考え、同時に、宴会場の清掃にも使ってもらいたいという思いから、共同での使用を提案させていただきました」

ホテルサンチェリーでは、コード式のポット型掃除機を主軸に、他にもコードレスのハンディクリーナーを使用し、除塵作業にあたっていた。1階エントランスの延べ床面積は120m2を誇り、当然、その除塵作業の負担が大きく、メインとなる客室清掃が逼迫するほどであった。