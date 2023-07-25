佳長のえびせんべいは、製造工程それぞれに人が関わり、1枚1枚を職人が丁寧に焼き上げるという。えびを約70％使用し、特殊な製造方法と技術から生まれるそのえびせんべいは、素材本来の風味を十二分に引き出し、唯一無二の味わいが楽しめる。

創業は2003年。「えびせんべい」という確立したジャンルにおいて、後発に近い同社。しかし、その味と村田博昭社長の「商売は親心、お客様を我が子と思い真の安心をお届けする」の経営理念から、高島屋、三越伊勢丹のバイヤーが一目置くほどの企業となり、2020年には、新工場を建設し、工場直販のお店を構えるまでに急成長を見せている。

この工場建設において考えたのが、〝環境整備〟であった。

「お客様にえびせんべいを食べていただくには、きれいな心を持って、きれいな工場とその設備で作り上げることが『本物』だと思ったのです」（村田社長）

村田社長は、世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN 2019」を視察し、ケルヒャー ジャパンのブースでセントラル洗浄システム「HDCクラシック」を目の当たりにした。

ケルヒャーのセントラル洗浄システムは、施設内のどこにいても高圧洗浄を使用することができ、さらには約85度の熱湯を吐出することで、油汚れを溶かしながら落とすことができる。

「フライヤーを使う製造ラインでは、床に落ちた油が酸化してしまう。せんべいのふりかけも舞ってしまうため、それをその日にきれいにする。重労働ですけど、整理整頓清潔は食品を作るうえでの根本ですよ。整理整頓はできるけど、清潔というと普通の洗浄ではできない。セントラル洗浄システムを見たときに、それが叶うかもしれんなと…」（村田社長）

約1年半、当社では、佳長の新工場の環境整備を構築するべく、セントラル洗浄システム「HDC クラシック」（写真1）はもちろん、セントラルバキュームシステム（写真2）、床洗浄機「BR 45/22 C Bp」、乾湿両用掃除機「NT 22/1 AP Bp」、スチームクリーナー「SG 4/4」以上を導入いただくことで、清潔な環境を維持することができ、かつ従業員一人ひとりの清掃作業の負担が軽減すると考えた。