お客様導入事例｜工場清掃
ケルヒャー業務用品を導入いただいたお客様の事例をご紹介いたします。
課題
解決
・モップ、ほうき、ちり取りを使って清掃していたため、時間がかかり、1日の中で清掃できるタイミングが限られていた。
・業務の合間のちょっとした時間に、誰でも手軽に清掃できるようになった。
・1回清掃を始めると時間が取られる為、主業務がストップしてしまう事があった。
・1回の清掃にかかる時間が3分の2に減り、主業務に注力できるようになった。
・清掃回数が限られることで、フォークリフトのタイヤのパンクや床が傷ついたりと、メンテナンス費用が発生していた。
・木片くずやクギによる機器の故障が減り、メンテナンスコストが削減された。
企業や学校、県・市町村など、様々なクライアントのパンフレット、ガイドブック、カタログや、自社で印刷する地域情報誌「タウン情報誌S-style」、「Kappo」など、幅広い種類の印刷物を手掛ける株式会社ユーメディア様（宮城県仙台市）。
その製品出荷の玄関口であり一時保管場所が本社の搬出倉庫だ。12月や3月の繁忙期には、1日に10tトラック3台分の製品が出入りすることもある。刷り上がった製品を木製パレットに積み、フォークリフトやハンドリフトで運搬するため、作業時の衝撃や摩擦により、倉庫内には常にパレットの木くずやクギなどのゴミが絶えない。納品発送チームの5～6人で手分けし、モップ、ほうき、ちり取りを使って1日2～3回は清掃していたが、もっと手軽に短時間で広範囲をきれいにできないかとの課題が常に持ち上がっていた。
ハンドリフトで製品を載せた木製パレットを運ぶ。この作業時に木くずやクギが発生する。
「誰でもかんたんに使えて、スピーディーに清掃できるのがいいですね。ほとんど屋外のような環境でほぼ毎日使用するため、丈夫でメンテナンスが容易であることも重要視し導入を決めました」と安部部長。
印刷製品が出荷され、庫内にスペースができたタイミングで、手押し式スイーパーを押して歩くだけで楽に清掃ができる手軽さが好評だ。これまでも社員は誰もが率先して清掃を行ってきたが、ケルヒャー製品の導入により、「清掃が苦にならなくなった、楽しい」という言葉さえ聞くことができた。清掃にかかる時間も導入前の3分の2に減り、その分すぐに次の搬出作業に取り掛かれるようになったと言う。
パレットから出るクギを放置しておくと、それを踏んだフォークリフトのタイヤがパンクしたり、コンクリートの上にタイル張りしてある床に穴が開いたりと、多種のメンテナンス費用がかさんでしまう。気になった時にすぐに清掃でき、庫内を清潔に保っておくことが、経費削減を叶えることにもなる。
手押し式スイーパーはブラシの高さを変えられるため、凸凹地面にも活用できることから、今では搬出倉庫に留まらず、エントランスやその他工場内で使われることも。
常に高水準の清掃レベルをめざし、「5S（整理・整頓・清潔・清掃・躾）」というアクションを推進している株式会社ユーメディア様。清掃への意識が高い企業において、状況に応じた最適の道具選びが、仕事環境の向上、作業の効率化へと繋がっていた。
- 2か所のブラシで細かいゴミまでかき出し、パワフルなバキューム力でゴミを残さない。
- 倉庫の隅に立てかけてコンパクトに保管できるので、思い立った時にすぐ使える。
株式会社ユーメディア
印刷・出版・広告のみならず、ホームページやアプリ、デジタルサイネージ等のデジタルメディア、さらにはイベントまで、ワンストップで実行・実現できる「総合コミュニケーション支援企業」。
TEL：022-224-5151 URL：www.u-media.jp
導入製品
製品ページで製品スペック、カタログをご案内しています。
お客様導入事例一覧
この他にも、ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
グローブシップ株式会社様（ビル清掃業務改善）
「文化学園」の清掃課題は床のヒールマーク（靴底の摩擦汚れ）。モップによる手作業の清掃を機械化した結果…。
有限会社おっとちグリーンステーション様（有機農業の温水除草システム®活用）
有機農業の2大作業は「除草」と「清掃」です。その2つのお困りごとを1台で解決するために、温水高圧洗浄機を導入した結果…。
農業法人 椛沢組様（農業現場の清掃効率化）
農機具の清掃に、家庭用の掃除機などを使っていた椛沢組様は、清掃の効率化が課題でした。そこで産業用清掃機器を導入した結果...。
阪急阪神クリーンサービス株式会社様（ビル清掃ロボット活用＆バッテリー統一）
関西屈指のオフィスタワー「グラングリーン大阪」。資機材庫の狭さという制約の中で、ロボット活用と省スペース化を一気に解決した秘訣とは...。
株式会社畑中工務店様（ダムの除草 温水除草システム®）
「七ヶ宿ダム」の維持管理を行う同社。ブロック舗装の雑草に悩み、環境に優しい温水除草システム®を導入した結果...。
倉敷由加温泉ホテル 山桃花（さんとうか）様（宿泊施設ロボット清掃）
限られた時間内で広大な共用部の清掃品質維持と、人手不足解消のためにロボット掃除機を導入した結果...。
DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）
事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」の洗浄に床洗浄ロボットを導入した結果...。
株式会社 横浜国際平和会議場-パシフィコ横浜 様（ビル清掃業務改善）
広大なカーペットフロアの安全かつ速やかな清掃に、カーペット仕様にカスタマイズした搭乗式スイーパーなどを次々に導入した結果...。
株式会社山形ビルサービス様（ビル清掃業務改善）
客室清掃を助ける除塵作業の簡略化にカーペットスイーパーを導入した結果...。
※モニターキャンペーン当選レポート
クボタインクルージョンワークス株式会社様（オフィスビル・工場内清掃）
障がい者スタッフたちが少ない人数で、安全作業かつ高い品質を保ち清掃するために3機種の清掃マシンを導入した結果...。
株式会社佳長様（セントラル洗浄）
毎日2時間以上かかった手作業での清掃の負担を軽減するために、セントラル洗浄システムや床洗浄機などを導入した結果...。
日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
脚立からの落下に気を張り除塵しづらい給排気口の清掃に、コードレス背負式クリーナーを導入した結果...。
石坂産業株式会社様（粉塵回収）
工場内の広範囲に溜まる粉塵の効率的な清掃に、産業用バキュームクリーナーやセントラルバキュームシステムを導入した結果...。
ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
コードの取り回しに不便さを感じていた車内清掃に、コードレスタイプの掃除機を導入した結果...。
日本ロード・メンテナンス株式会社様（雑草除去）
機械が使えず手作業で刈るため根が残りすぐに生えてきてしまう場所の除草作業に、温水除草システムを導入した結果...。
日立Astemo株式会社様（工場清掃）
AGV（自動搬送車）が行きかう広範囲の床を清潔に保つため、搭乗式の床洗浄機を導入した結果...。
株式会社東日本環境アクセス様（駅清掃）
利用者がコードに引っかかったり、水で足を滑らせてしまうリスクを最小限にするため、コードレス床洗浄機を導入した結果...。
公益財団法人 日本補助犬協会様（ペット医療室の清掃）
犬の抜け毛が溜まりやすい診察室や、外を歩いた犬たちが歩く床の衛生管理のために、コンパクトな床洗浄機を導入した結果...。
株式会社ユーメディア様（工場清掃）
印刷物を出荷するスペースで、パレットなどから発生する木くずや釘の回収に手押し式のスイーパーを導入した結果...。