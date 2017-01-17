お客様導入事例｜工場清掃

「誰でもかんたんに使えて、スピーディーに清掃できるのがいいですね。ほとんど屋外のような環境でほぼ毎日使用するため、丈夫でメンテナンスが容易であることも重要視し導入を決めました」と安部部長。

印刷製品が出荷され、庫内にスペースができたタイミングで、手押し式スイーパーを押して歩くだけで楽に清掃ができる手軽さが好評だ。これまでも社員は誰もが率先して清掃を行ってきたが、ケルヒャー製品の導入により、「清掃が苦にならなくなった、楽しい」という言葉さえ聞くことができた。清掃にかかる時間も導入前の3分の2に減り、その分すぐに次の搬出作業に取り掛かれるようになったと言う。

パレットから出るクギを放置しておくと、それを踏んだフォークリフトのタイヤがパンクしたり、コンクリートの上にタイル張りしてある床に穴が開いたりと、多種のメンテナンス費用がかさんでしまう。気になった時にすぐに清掃でき、庫内を清潔に保っておくことが、経費削減を叶えることにもなる。

手押し式スイーパーはブラシの高さを変えられるため、凸凹地面にも活用できることから、今では搬出倉庫に留まらず、エントランスやその他工場内で使われることも。

常に高水準の清掃レベルをめざし、「5S（整理・整頓・清潔・清掃・躾）」というアクションを推進している株式会社ユーメディア様。清掃への意識が高い企業において、状況に応じた最適の道具選びが、仕事環境の向上、作業の効率化へと繋がっていた。