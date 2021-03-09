エレクトロニクス分野を強みとし、最先端の技術を開発し続ける自動車機器・システムメーカーである日立Astemo様の中でも、自動車向けサスペンション製品開発・生産の拠点となっているのが、福島工場です。2019年4月に竣工された新工場に、2020年3月ケルヒャーの搭乗式床洗浄機「B 150 R」を導入されました。

導入の背景について、福島工場 シャシー事業部 課長 新谷英之様は、次のように語ります。

「シャシー事業部の中でも、車のショックアブソーバーの製造を行っています。組み立てをする際に製品の内部に異物が混入してしまうと不具合に至ってしまう為、7～8年前から組み立て室ではクリーンルームまでいかなくても、同様の注意を払っています。間仕切りをしてクリーンルームの清浄度クラス100,000相当の状態に保ち、クリーンウエアを着用のうえ作業を行っています。2019年4月に新設した工場では、その組立室をはじめ、工場内の全工程への搬入・搬出に自動搬送設備を導入しました。搬入ルートに異物があると部品への異物混入に繋がり、また無人搬送車（AGV）の走行ルートに異物があるとタイヤ駆動部分に入った際に修理が必要となります。それらを防ぐためにも、搬送ルート・自動倉庫エリア共に常にクリーンに保つ必要がありました。

それまでは、終業時間にほうきやスポンジタイプのモップで清掃を行っていましたが、床の汚れが取り切れておらず、靴底に付着した汚れが安全通路や休憩所、トイレにまで拡散してしまっていました。床が汚れたままでは自動搬送設備の不具合が発生する恐れもあったので、床洗浄機の導入を急いだ訳です」

＊無人搬送車（AGV）は床面に磁気テープや磁気棒を敷設し、それらが発する磁気により誘導されて無人走行する搬送用台車であり、床が汚れることで搬送車が磁気を読み取れなくなる恐れがあります。