社会に役立つものづくりをテーマに掲げ、農業機械や建設機械などで日本はもとより世界をリードする株式会社クボタ。1890年の創業から同社は、食料・水・環境に関わる、さまざまな製品を世に送り出してきた。

そんなクボタグループの特例子会社として、2002年7月に設立されたクボタインクルージョンワークス株式会社は、障がいのある人たちの雇用拡大に加え、就労移行支援事業を積極的に支援し、主に清掃業務と印刷業務を事業の主軸に置いている。

2022年11月、クボタのグローバル技術研究所が開設した。延床面積は約138,000㎡、敷地面積は約346,000㎡にものぼり、個別集中ブースやコミュニケーション機会を増やせるカフェテリアなどを完備し、最新鋭の太陽光パネルや高効率空調・照明を採用した環境にやさしい建築設計が施されている。

この1階エントランスホールや外周、3階の来客用オープンスペース、7階のカフェテリアといった日常清掃を受託しているのがクボタインクルージョンワークスである。

立ち上げメンバーとして施設の開設当時から在籍する柴田翔輝さん、永井志帆さん、草川聖太さんを筆頭に、障がいのある清掃スタッフが6名、指導者が3名という少数精鋭のシフトを敷いている。（2026年現在 指導者3名、障害のある清掃スタッフ13名在籍）

現場の指揮を執るクリーンサービス部の藤本貴博部長は、広大なスペースをどう作業し、かつクボタの風土である「安全第一」をクリアできるのかを考えた。

「安全最優先の社風から、清掃作業中にコードがあっては邪魔になってしまいます。クボタの従業員やお客様の安全を配慮した清掃を模索し、コードレスであることを念頭に置きました」（藤本）

同社で活躍している障がいのある従事者は、支援学校や職業訓練校、支援機関等の教育や実習を経た後、クボタインクルージョンワークスで研鑽を積み、清掃の基礎をマスターしている精鋭揃いであるが、その一方で、清掃マシンの取り扱いは今回が初めて。

「安全第一」の意味合いには、従事者が簡単に扱えることも念頭に置かれた。

そのうえで、押すだけで除塵ができる、ごみをかき集められる、洗浄できるケルヒャーのマシン群の導入に踏み切った。

・カーペットスイーパー「CVS 65/1 Bp」

・手押し式床洗浄機「BR 30/1 C Bp」2台

・自走式・手押し式スイーパー「KM 70/20 C」3台

いずれもコードレス、かつ専用部でも安心、安全に作業できるものばかりである。