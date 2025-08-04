お客様導入事例｜ケルヒャー温水除草システム®

ケルヒャー温水除草システム® 導入企業：株式会社畑中工務店様 約8,000m2のインターロッキング（ブロック）舗装の除草に頭を悩ませて

仙台市を中心に、仙南・仙塩地域の8市9町に水道水を供給する「宮城の水がめ」――七ヶ宿ダム。

水道用水をはじめ、農業用の灌漑（かんがい）用水の供給や、洪水を調節する重要な役割を持つ、宮城県随一、東北でも最大級のダムの1つだ。

国土交通省直轄の、この七ヶ宿ダムの維持・管理を継続的に受注しているのが、株式会社畑中工務店である。

その業務は、流木の処理や道路清掃、緊急時の巡視など多岐にわたるが、中でも年々大きな悩みのタネとなっていたのが「除草」であった。

ダムの敷地内は、約8,000m2のインターロッキング（ブロック）舗装で、周囲の緑豊かな環境と調和する美しい舗装が施されている。しかし、このブロックの目地から繁茂する雑草の処理に手を焼いていたのだ。

「肩掛け式草刈り機を使って、ブロックの上に出ている草を刈っていくのですが、ブロックの上は刈れても根は残っているので、すぐにまた伸びてきてしまいます。年々、雑草の勢いは増すばかりで…。しかし、毎年の（除草施工に対する）設計歩掛（ぶがかり）は変わらず、負担が重くなっていました」と、監理技術者の塩沼氏は話す。

草刈り機での除草は危険を伴う作業で、それもネックになっていた。

「ブロックの上で草刈り機を使うと、高速回転する刈刃（ナイロンコード）によって、飛び石が発生します。そのため、周囲に石が飛ばないように、作業中は飛び石をガードする人員も必要で、1回の作業に多くの人員を要していました」

飛び石は、当たれば車のフロントガラスにひびが入るほどの勢いで、20m近くも飛ぶという。そんな危険と隣り合わせの草刈り機を扱うには、安全講習を受講することも必要で、しかも熟練していないと、ブロックの表面にナイロンコードカッター本体を当て過ぎてしまい、すぐに破損させることもあるため、人員の選定も悩みのタネであった。

さらに、ダムならではの事情があった。水道水を供給する「命の水がめ」である以上、ダム湖の水質や環境、人体の安全を守るために、除草剤は散布できないのである。

年に3回行う除草施工。肩掛け式草刈り機や人力除草（手刈り）に代わる工法はないかと、塩沼氏は模索していた。