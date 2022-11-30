「ごみをごみにしない社会をつくる」ことを目指し、あらゆるごみを資源として循環させる「再資源化」に取り組む石坂産業株式会社様。廃棄物を“焼却”するのではなく徹底的に“分別分級”することで、高い減量化・再資源化率を実現。その技術力は業界トップ水準で、減量化・再資源化率98％という驚異の高さを誇っています。

広大な敷地を誇る同社の再資源化プラントでは、産業廃棄物である建築物の瓦礫や土砂のリサイクルを行っています。リサイクル工程では、破砕機やコンベアの隙間から粉塵が漏れてしまい、プラント内に飛散します。粉塵が溜まり、積もってしまうと生産に支障をきたし、足場がみえにくくなってしまうため、作業上危険も伴います。よって、毎日の清掃が必要でした。昔は2名、多い時は3名で清掃していましたが、少子高齢化や働き方改革の推進などの時代背景もあり、清掃に割ける人員は1名になり、清掃が追い付いていない状況でした。

もともとの清掃方法は、コートブラシを使って粉塵を集め、集めた粉塵をスコップで一輪車に乗せ、その一輪車を工程内の低いコンベアまで運び、ひっくり返して粉塵をコンベア上に戻すという手間がかかる方法でした。

スコップで何度も粉塵をすくい、一輪車にのせ、一輪車が満タンになる都度、工程内の決まった場所に持って行かなければなりません。粉塵は工程の至るところに溜まるので、この作業は毎日長時間続きます。重労働で、体力も消耗します。改善のため、既に移動式のバキュームクリーナーも導入済みでしたが、工程内は入りくんでいるため、入れない場所が多く、移動式のバキュームクリーナーによる効率化は限定的でした。人が足りない状況の中でこの作業を効率化する必要がありました。