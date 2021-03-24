お湯をかける簡単な作業のため作業効率が3倍以上になり、苦渋作業も軽減

今後は大学との共同研究を進め、さらに効率的な施工方法の確立を目指す

「ヒートコイル式の温水高圧洗浄機と3種類の除草ノズルなどのアタッチメントを組み合わせた、温水除草システムを導入し、除草作業を行っています。雑草の種類によってタンパク質の構造が変わる温度は異なる可能性がありますが、最高で98℃の高温水を安定して吐出できるため、雑草を根からしっかりと枯らすことができます。

何より、高温水を掛けるだけですから作業が簡単です。作業効率が劇的に上がり、これまでは1日あたり3人での作業で300m程度の除草が限界でしたが、導入後は同じ人数・時間で1㎞ほど作業できるようになりました。3倍以上も作業効率が上がったうえに、除草の回数も削減できる可能性があることから、除草作業に掛けていた時間を別の業務にあてることも可能になりました。

加えて、大きな課題の1つだった苦渋作業の大幅な軽減にもつながっています。立ったままの姿勢で高温水を掛けるだけの作業ですから、かがみ続ける必要がなくなり、作業員の足腰への負担も減っています。夏場でも熱中症の心配が減少し安心して除草作業ができるようになりましたね。発動発電機がなくても作業ができるため、水を入れておくタンクと温水高圧洗浄機さえ車に積めば良く、準備も楽になりました。」

お湯を使った除草システムはまだまだ浸透していないため、作業時はトラックに「高温水による道路除草実施中」の横断幕を張り、新たな技術を用いて除草作業を行っていることをアピールしているといいます。沿道住民の方々からの反応も上々だそうです。

「現在は、ガードレール下のガッター部分に限定して温水除草を行っています。ガッターの構造上、雑草はコンクリートやアスファルトでできた舗装や路盤の隙間から生えています。土の量が少ないので、効果的に枯らすことができるようです。

現在、温水除草における適切な施工時期や抑制期間、効率的な施工方法の確立に向けて、東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 田中 聡 助教との共同研究を進める予定です。ここで得られる結果なども踏まえて、街の景観保持の切り口で行政への提案を進めていきたいですね。

2021年1月には、国土交通省近畿地方整備局による現場ニーズと技術シーズのマッチングを目的とした「新技術発掘のための取り組み」に、「道路除草のコストを縮減する技術」として選出されています。現場での施工により得た知見を生かし、温水除草システムの有効性を広く伝えていければと考えています。」