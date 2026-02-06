温水エンジンタイプ高圧洗浄機 HDS 1000 BE
HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。 重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。 電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。
頑固な汚れもパワフルに洗浄
効率的な洗浄作業はケルヒャー 高圧洗浄機から
5つの特長
高い洗浄力
ハイパワーで効率良く洗浄
重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。
高耐久性
高い信頼性のエンジン
電源がない現場でも水があれば作業可能。エンジンは信頼性の高いホンダ製です。
コスト削減
温水を安定供給するボイラー
安定した温水を供給するヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。
高耐久性
高耐久性フレーム
頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。
操作性
操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。
HDS 1000 BEはオプションで移動に便利なタイヤ装着が可能です。
製品特長
優れた操作性過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。 作業時の疲労を軽減させ、使いやすいよう設計されたトリガーガン。
最大のパフォーマンス連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 頑固な汚れの洗浄に。
パワフルなガソリンエンジン排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。
ユーザーフレンドリー
- スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。
- 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|450 - 900
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|ボイラー加熱温度 (°C)
|min. 80 - max. 98
|全負荷時の燃料油消費量 (kg/h)
|5.6
|燃料タンク (l)
|34
|燃料
|ガソリン / ディーゼル
|駆動方式
|ガソリン
|エンジンメーカー
|Honda
|エンジンタイプ
|GX 390
|作業可能ユーザー数
|1
|持ち運びもラクラク
|据え置き型
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|175.7
|梱包重量 (kg)
|181.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1100 x 750 x 785
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- パワーノズル
- サーボコントロール
製品機能
- 高圧ホースの長さ: 15 m
- 高圧ホースの種類: 高品質
- 高圧ホースの仕様: ID 8, 315 bar
- フレームタイプ
- セルスターター
- クレーンでも吊下げられる丈夫なフレーム
動画
アクセサリー
洗浄剤
HDS 1000 BE スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
動画
High Pressure Cleaners HDS: Hot water makes the difference
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。