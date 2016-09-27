業務用製品 機能・特長アイコンについて

製品の機能や特長を分かりやすいイラストで表示しています。

詳しいアイコンの説明は、下記をご覧ください。

AVS ねじれ防止システム

AVS ねじれ防止システム

高圧ホースのねじれを防止

サーボコントロール

サーボコントロール

手元のサーボプレスユニットを回すことで、圧力と水量を簡単調節

オートシャットダウン

自動シャットダウン

モーターとポンプは自動的にシャットダウン（トリガーガンが握られていない時）

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イージープレス

特許取得のトリガーガンはイージープレスで疲労軽減

EASY! Force

EASY! Force

ケルヒャーの技術が握る力を100％削減。
人間工学に基づいた新しい設計で簡単高圧洗浄

EASY!Lock

EASY!Lock 簡単接続

新接続システムによって、マシンとアクセサリーの接続が5倍速く接続可能

バイオディーゼル

バイオディーゼル

バイオディーゼルの稼働に適した機種

eco! efficiency

eco!efficiency

水や洗浄剤、洗浄時間、エネルギーを特に効率的に節約できるマシン

推奨最大使用時間

推奨最大使用時間 1時間未満

推奨する1日の最大使用時間
1日、1時間未満の使用の方におすすめ

推奨最大使用時間

推奨最大使用時間 1-2時間

推奨する1日の最大使用時間
1日、1〜2時間程度使用の方におすすめ

推奨最大使用時間

推奨最大使用時間 2-3時間

推奨する1日の最大使用時間
1日、2～3時間程度使用の方におすすめ

推奨最大使用時間

推奨最大使用時間 3-4時間

推奨する1日の最大使用時間
1日、3～4時間程度使用の方におすすめ

推奨最大使用時間

推奨最大使用時間 4-6時間

推奨する1日の最大使用時間
1日、4～6時間程度使用の方におすすめ

フラットフリータイヤ

フラットフリータイヤ

パンクしにくい大型のタイヤで、悪路も移動可能

洗浄剤切替システム

洗浄剤切替システム

2種類の洗浄剤をスイッチひとつで簡単切替え可能

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー

充電式リチウムイオンバッテリー装備

簡単操作

Easy-Operation 簡単操作

スイッチ1つのシンプルな設計で簡単操作

DOSE 洗浄剤自動希釈機能

DOSE 洗浄剤自動希釈機能

洗浄剤を必要な量だけ直接投入できて、無駄のない洗浄剤機能
希釈の調整も可能（特許取得）

ブラシノイズ調整システムFACT

FACT ブラシノイズ調整システム

床面や場所に応じて、ブラシの回転数や作業音を変えることが可能

全米フロア安全管理協会認定

全米フロア安全管理協会認定

滑り、転倒事故防止製品