業務用製品 機能・特長アイコンについて
製品の機能や特長を分かりやすいイラストで表示しています。
詳しいアイコンの説明は、下記をご覧ください。
AVS ねじれ防止システム
高圧ホースのねじれを防止
サーボコントロール
手元のサーボプレスユニットを回すことで、圧力と水量を簡単調節
自動シャットダウン
モーターとポンプは自動的にシャットダウン（トリガーガンが握られていない時）
イージープレス
特許取得のトリガーガンはイージープレスで疲労軽減
EASY! Force
ケルヒャーの技術が握る力を100％削減。
人間工学に基づいた新しい設計で簡単高圧洗浄
EASY!Lock 簡単接続
新接続システムによって、マシンとアクセサリーの接続が5倍速く接続可能
バイオディーゼル
バイオディーゼルの稼働に適した機種
eco!efficiency
水や洗浄剤、洗浄時間、エネルギーを特に効率的に節約できるマシン
推奨最大使用時間 1時間未満
推奨する1日の最大使用時間
1日、1時間未満の使用の方におすすめ
推奨最大使用時間 1-2時間
推奨する1日の最大使用時間
1日、1〜2時間程度使用の方におすすめ
推奨最大使用時間 2-3時間
推奨する1日の最大使用時間
1日、2～3時間程度使用の方におすすめ
推奨最大使用時間 3-4時間
推奨する1日の最大使用時間
1日、3～4時間程度使用の方におすすめ
推奨最大使用時間 4-6時間
推奨する1日の最大使用時間
1日、4～6時間程度使用の方におすすめ
フラットフリータイヤ
パンクしにくい大型のタイヤで、悪路も移動可能
洗浄剤切替システム
2種類の洗浄剤をスイッチひとつで簡単切替え可能
リチウムイオンバッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー装備
Easy-Operation 簡単操作
スイッチ1つのシンプルな設計で簡単操作
DOSE 洗浄剤自動希釈機能
洗浄剤を必要な量だけ直接投入できて、無駄のない洗浄剤機能
希釈の調整も可能（特許取得）
FACT ブラシノイズ調整システム
床面や場所に応じて、ブラシの回転数や作業音を変えることが可能
全米フロア安全管理協会認定
滑り、転倒事故防止製品