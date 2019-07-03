除草剤を使わないエコな雑草対策には温水除草がおすすめ

NETIS（国土交通省の新技術情報提供システム）登録された技術をご紹介いたします。雑草は種類によって非常に繁殖力が強く、最近は外来種も増えているため、除草作業は悩みの種のひとつです。草刈り機や除草剤の対処では、人手作業のコスト高やエコ意識の高まりで薬剤の散布に対する懸念が残ります。

ケルヒャーではこのような問題の解決案として、熱湯を使用して雑草を根絶やしにする「温水除草」システムを開発しました。
温水除草システムⓇ はケルヒャーの登録商標です。

雑草の除草対策に。高圧洗浄機の除草ノズルで面倒な草むしりから解放されます

ケルヒャーの環境にやさしいエコな温水除草システムⓇ

温水除草は、100℃近い高温水を雑草に散布することで、雑草の根のタンパク質構造を変異させ、根から枯らす方法です。薬品（除草剤、農薬）を使用しないため、人体や農作物、家畜に与える影響もなく、安全で環境に優しい除草作業を実現します。

ケルヒャーは、温水除草に最適な一定の温度を維持する機能がある温水高圧洗浄機に、専用ノズルと組み合わせることで、「温水除草システム® 」を開発し、2022年に商標を取得しました。

ケルヒャーの温水除草システム®には、最高98℃の高温水を継続的に安定供給できるボイラーや、場所にあわせて均一な高温水を効率よく散布できる除草ノズルなど、様々な独自技術が活用されています。

温水除草とは？

温水高圧洗浄機に除草ノズルと呼ばれるアクセサリーを組み合わせることで、ノズルの先端から100℃に近い熱湯を吐出し雑草を枯らす、それがケルヒャーの温水除草です。

除草作業にはこれまで「草刈り機を使っての人力による作業」や「除草剤を散布しての除草」などの方法がありましたが、温水除草システムはこれらの手段とはどう違うのでしょうか。

メリット・デメリットの観点で一覧表にまとめました。

温水除草システム

除草方法の比較

除草方法

温水除草

メリット

  • 高温水が根元にまで到達し、根絶やしにすることができる
  • 高温水をかけて除草するため、環境への負荷がない
  • 除草の回数を削減できる
  • 温水高圧洗浄機は除草以外にも洗浄などに使用することができる

デメリット

  • 機器の購入費用が発生する

除草方法

草刈り機

メリット

  • 1回の作業時間が短い
  • 環境への負荷が小さい

デメリット

  • 根が残り雑草がすぐに生えてきてしまうので、作業回数が多くなる
  • 刈り取った雑草を回収し、廃棄しなければならない
  • 作業者の身体への負担が大きい

除草方法

薬品(除草剤・農薬)

メリット

  • 根まで枯らすことができる

デメリット

  • 環境や人体へ悪影響をおよぼすリスクがある
  • 近隣に住宅や農家があると、使用できないケースがある
  • 薬品(除草剤・農薬)の知識が必要となる
  • 防護服の用意など、準備に時間と手間がかかる
  • 薬品(除草剤・農薬)のコストがかかる

このように温水除草は、草刈り機での作業における「何回も除草作業をしなくてはならない」や「作業者の負担が大きい」などの課題を解決することができ、また除草剤使用時の「環境への悪影響」の問題もありません。

その一方、導入コストの面では他の方法と比べ負担が大きくなってしまうのは事実です。しかし温水高圧洗浄機は除草以外のシーンでも使用することができます。

例えば「雑草が繁殖する時期には除草に」「その他の時期は車両や油汚れが付着した機器の洗浄に」といった形で頻繁に使用することで、費用対効果を高められます。

ここからは温水除草の仕組みや効果について、より詳しくご案内します。

温水除草の仕組み

植物にはタンパク質が含まれています。
ケルヒャーの温水除草は植物の根に高温水をかけてタンパク質の構造を変えることで、植物を枯らします。

熱により植物を枯らす方法は他にも「熱風や蒸気を吹きかける」などがあります。しかし熱風や蒸気では地面から出ている葉や茎の構造変異は起こすことができますが、根本には届かないので効果は限定的になってしまいます。

植物の根元にまで熱を到達させるには、温水による除草が最も効果的な方法と言えるでしょう。

また、最高98℃の高温水を作り出すことができるバーナー技術(特許取得済み)や、高温水を根元にまで効率よく浸透させるよう設計された除草ノズル(実用新案取得済み)など、様々な箇所にケルヒャーの独自技術が活用されています。

温水除草の効果やメリット

  1. 薬品(除草剤・農薬)を使用しないため、環境負荷が少ない・SDGsに繋がる
  2. 植物の根にまで熱を到達させるため、雑草を効率的に根絶やしできる
  3. 作業者の負担が軽減され、また気候に左右されずにいつでも除草作業が行える
  4. 石畳やインターロッキングなど、機械を使うのが難しい場所でも除草が簡単に行える
  5. 刈り取った雑草の廃棄コストを削減できる
温水除草による除草作業前

温水除草前

石畳のすき間に雑草、苔、タンポポ等の雑草が生えています。

温水除草システムによる除草から1週間後

温水除草後

温水除草システムで除草してから1週間が経過。
雑草は枯れ始め、その大部分が雨風によって除去されています。

お客様導入事例 / 実証実験

株式会社畑中工務店様 七ヶ宿ダム（宮城県刈田郡）

株式会社畑中工務店様 七ヶ宿ダム（宮城県刈田郡）

水質を守りながら、除草コストを年間30％削減

ブロック舗装の目地に発生する雑草は、草刈り機では根が残り、除草剤は水質汚染の懸念から使用できませんでした。温水除草システム®を導入することで、持続的な維持管理とコスト削減を実現しました。

詳細はこちら

沖縄・古宇利島にてヤエヤママドボタル防除試験

沖縄県環境部 自然保護課

沖縄・古宇利島にてヤエヤママドボタル防除試験

沖縄県環境部の外来種対策事業で、新たな生態系保全対策を検証しました。

RBC琉球放送掲載記事はこちら
＞ ニュースリリースはこちら（PDF）

奄美大島にてツルヒヨドリの駆除試験

環境省奄美野生生物保護センター / 奄美大島自然保護協議会

世界遺産の奄美大島にてツルヒヨドリの駆除試験

環境省、奄美大島自然保護協議会の共催で、物理的な抜き取りが困難な環境でのツルヒヨドリの駆除試験を実施しました。

＞ アクティブ・レンジャー日記（環境省 九州地方環境事務所）を見る
ニュースリリースはこちら（PDF）

ツルヒヨドリの駆除試験

琉球コーヒーエナジー株式会社＊琉球大学認定ベンチャー

日本の名水百選の垣花樋川にてツルヒヨドリの駆除試験

日本の名水百選の垣花樋川（沖縄南城市）に向かう歩道横の農地でのツルヒヨドリの駆除試験を実施しました。特定植物・生物の除去方法として、現実可能な仕様書を完成させ、各地への展開を目指します。

垣花樋川侵略的外来種ツルヒヨドリ駆除実証資料（PDF）
ニュースリリースはこちら（PDF）

マダニやヤマビル駆除の調査研究

日本大学薬学部・早川町（山梨県）

マダニやヤマビル駆除の調査研究

日本大学薬学部と早川町（山梨県）がケルヒャーの温水除草システム®を活用したマダニやヤマビル駆除の調査研究を進めています。
ケルヒャーの温水除草システム®は、薬品（除草剤、農薬）を使用しないため、人体や農作物、家畜に与える影響もなく、安全で環境に優しく害虫を駆除することができます。
早川町での実地検証の様子と今後の展望について山梨日日新聞で紹介されました。

ニュースリリースはこちら（PDF）

碓氷峠鉄道文化むら（群馬県安中市）

群馬県安中市にある体験型の鉄道テーマパーク、碓氷峠鉄道文化むらで温水除草の実証実験を行いました。パーク内の除草のみならず、レンガの苔も除去することができました。除草剤や薬剤を使用しない洗浄方法なので、来場されるお客様に気兼ねすることなく安心して作業ができます。

沖縄、ツルヒヨドリ駆除の実証実験

金武町（沖縄県国頭郡）

沖縄、ツルヒヨドリ駆除の実証実験

温水高圧洗浄機の除草用ノズルを使って、特定外来種に指定されている「ツルヒヨドリ」防除の新手法として実証実験を行い、琉球新報様に掲載されました。繁殖力が強いツルヒヨドリは、環境や農作物に影響するため、駆除が課題でした。ケルヒャーの温水除草を選ばれた経緯やどのように使用しているかなどに掲載いただいています。

琉球新報掲載記事はこちら
ニュースリリースはこちら（PDF）

農林水産省（日光森林管理署）

農林水産省（日光森林管理署）

農林水産省はケルヒャーの温水除草システム(R)よる下刈・除草工の現地検討会を実施しました。
炎天下での除草作業は心身の負担が高いため、高圧洗浄機を使った温水除草の有用性について検証しています。

高圧洗浄機を活用した温水除草システムの検証【出典】農林水産省（PDF）

道路の雑草除去

【導入事例】日本ロード・メンテナンス株式会社

道路の雑草除去

温水除草により雑草除去の効率が3倍向上しただけでなく、作業員の疲労軽減など様々な導入メリットを実感していただきました。ケルヒャーの温水除草を選ばれた経緯や、どのように使用しているかなどにお答えいただきました。

詳細はこちら
Youtube動画はこちら

温水除草対応の製品・アクセサリーのご案内

温水高圧洗浄機に除草ノズルを組み合わせることで温水除草を行うことができます。

温水高圧洗浄機

HDS 1000 DE WEED

HDS 1000 DE WEED

＜対応アクセサリー＞

WR 10
散布幅　: 100mm

WR 20
散布幅　: 200mm

WR 50
散布幅　: 500 mm

WR 100
散布幅　: 1000 mm

HDS 1000 DE WEED
HDS 8/9 C

HDS 8/9 C

＜対応アクセサリー＞

WR 10
散布幅　: 100mm

WR 20
散布幅　: 200mm

WR 50
散布幅　: 500 mm

WR 100
散布幅　: 1000 mm

HDS 8/9 C（50Hz
HDS 8/9 C（60Hz
HDS 8/15 C

HDS 8/15 C

＜対応アクセサリー＞

WR 10
散布幅　: 100mm

WR 20
散布幅　: 200mm

WR 50
散布幅　: 500 mm

WR 100
散布幅　: 1000 mm

HDS 8/15 M（50Hz
HDS 8/15 M（60Hz
HDS 8/17 M

HDS 8/17 M

＜対応アクセサリー＞
WR 10
散布幅　: 100mm

WR 20
散布幅　: 200mm

WR 50
散布幅　: 500 mm

WR 100
散布幅　: 1000 mm

HDS 8/17 M（50Hz
HDS 8/17 M（60Hz
HDS 10/19 M

HDS 10/19 M

＜対応アクセサリー＞

WR 10
散布幅　: 100mm

WR 20
散布幅　: 200mm

WR 50
散布幅　: 500 mm

WR 100
散布幅　: 1000 mm

HDS 10/19 M（50Hz
HDS 10/19 M（60Hz
HDS 1000 BE

HDS 1000 BE

＜対応アクセサリー＞
WR 10
散布幅　: 100mm

WR 20
散布幅　: 200mm

WR 50
散布幅　: 500 mm

WR 100
散布幅　: 1000 mm

 

HDS 1000 BE

除草ノズル

WR 10

WR 10
  • 散布幅　: 100mm
  • 適合水量: 5,8 - 8,3 l/min
  • 対象機種: HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE
WR 10
WR 20

WR 20
  • 散布幅　: 200mm
  • 適合水量: 5,8 - 8,3 l/min
  • 対象機種: HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE
WR 20
WR 50

WR 50
  • 散布幅　: 500 mm
  • 適合水量: 8,3 - 16,7 l/min
  • 対象機種: HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE
WR 50
WR 100

WR 100
  • 散布幅　: 1000 mm
  • 適合水量: 8,3 - 16,7 l/min
  • 対象機種: HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE
WR 100

こちらのページもおおすすめ

清掃の課題や清掃効率の改善、コスト削減のヒントや事例を紹介しています。


ケルヒャー 業種別ソリューション ケルヒャー 業種別ソリューション

＞ 業種別ソリューションはこちら

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤

高圧洗浄機
　∟温水高圧洗浄機冷水高圧洗浄機
　∟アップライトクラス | コンパクトクラス | ミドルクラス | エンジンタイプ | HDS トレーラー