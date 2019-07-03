除草剤を使わないエコな雑草対策には温水除草がおすすめ

温水除草の仕組み

植物にはタンパク質が含まれています。

ケルヒャーの温水除草は植物の根に高温水をかけてタンパク質の構造を変えることで、植物を枯らします。

熱により植物を枯らす方法は他にも「熱風や蒸気を吹きかける」などがあります。しかし熱風や蒸気では地面から出ている葉や茎の構造変異は起こすことができますが、根本には届かないので効果は限定的になってしまいます。

植物の根元にまで熱を到達させるには、温水による除草が最も効果的な方法と言えるでしょう。

また、最高98℃の高温水を作り出すことができるバーナー技術(特許取得済み)や、高温水を根元にまで効率よく浸透させるよう設計された除草ノズル(実用新案取得済み)など、様々な箇所にケルヒャーの独自技術が活用されています。