高圧洗浄機 HDS 10/19 M (50Hz)
HDS 10/19 M (50Hz)はハイパワーと長寿命設計が特徴の業務用温水高圧洗浄機です。200V電源使用。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ＆トリガーガンは作業者を選びません。手元で圧力と水量を調整できるサーボプレスユニット付き。
洗浄力だけじゃない、低燃費のエコモードを搭載
5つの特長
-
1
コストの削減
燃焼効率を高めたステンレス製ヒートコイルボイラーは、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。
エコモード機能は一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。
-
2
洗浄力で効率アップ
強力なパワーノズルで効率良く洗浄
パワーノズルは従来比プラス40％の衝撃圧力を実現。均一な圧力が洗いムラを減らし、少ない往復回数で汚れを落とすため効率の良い洗浄が可能です。
-
3
作業効率アップ
圧力・水量を自在調節
付属のサーボプレスユニットは最適な圧力と水量に調節が可能。効率の良い清掃が可能です。
-
4
シンプル操作
簡単操作パネル
操作ダイヤルはイラスト入りで、直感的な操作を可能にし、誤った操作を防ぎます。
-
5
負担軽減設計
優れた移動性能
力を伝えやすいハンドルと大型タイヤにステップを利用することで段差も容易に乗り越えられます。
製品特長
効率性エコモード作動時、最も能率的な温度（60°C）で放水します。 通常の運転時と比較して20％燃料消費を減らすために、加熱サイクルを最適化します。
最大効率高効率、実証済みのバーナー技術。 三連ピストンアキシャルポンプを備えた 4 ポールモーター。 高性能と長寿命を実現する水冷モーター。
安全な操作性水に含まれる不純物を、小さなゴミも逃がさずキャッチする信頼性の高いフィルター。 排気温度が300°Cを超えるとサーモスタットが機能し、運転を停止します。 振動軽減システム(SDS) により、安定した圧力を保ちます。
収納性
- 保護具、付属品および洗浄剤のための安全で十分な保管。
- 電源コードと高圧ホース用の収納フック
優れた移動性
- 大きなステアリングとゴムタイヤ。
- ハードな現場や傾斜でも高い移動性を発揮します。
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
- ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。
- Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50
|吐出水量 (l/h)
|470 - 1000
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|30 - 190 / 3 - 19
|ボイラー加熱温度 (°C)
|min. 80 - max. 155
|モーター出力 (kW)
|7.8
|全負荷時の燃料油消費量 (kg/h)
|7.4
|燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h)
|5.9
|電源コード (m)
|5
|燃料タンク (l)
|25
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|171.6
|梱包重量 (kg)
|183.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1330 x 750 x 1060
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの種類: 長寿命
- スプレーランス: 1050 mm
- パワーノズル
- サーボコントロール
製品機能
- 洗浄剤機能: 20L+10Lタンク
- ねじれ防止
- 洗剤、スケール抑制剤、燃料用のタンクは外部から補充可能
- 表示ランプとコントロールパネル
- 自動圧力解放バルブ
- サービスコントロールディスプレイ
- 渇水防止
動画
用途・清掃場所
- 車両の洗浄
- 器材、機械の洗浄
- 作業場の洗浄
- サービスステーションの洗浄
- 日常的な汚れの洗浄
- プールの洗浄
- 製造機器の洗浄
- 製造ラインの洗浄
- スポーツ施設の洗浄
アクセサリー
洗浄剤
HDS 10/19 M (50Hz) スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
High Pressure Cleaners HDS: Hot water makes the difference
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。