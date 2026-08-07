WR 10
散布幅100mm 対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
散布幅100mm 対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
製品特長
温水高圧洗浄機と除草用アクセサリーの、最適な組み合わせによる効果的な雑草の除去
- それぞれのケルヒャー温水高圧洗浄機の正しい水量を得るためのノズルアダプタを内蔵しています
- 最新のケルヒャーのバーナー技術は、雑草除去に最適な水温（最高98℃）を提供します
軽量設計のコンパクト除草アクセサリー
- コンパクトな設計により、限られた空間条件での作業が可能です
- 軽量設計により、ユーザーの負担を軽減し、作業間隔を長くすることができます
製品仕様
製品スペック
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|重量 (kg)
|0.3
|梱包重量 (kg)
|0.7
動画
用途・清掃場所
- 地域の環境において、効果的で無害な雑草除去
WR 10 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。