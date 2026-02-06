高圧洗浄機 HDS 8/9 C (60Hz)
HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで機動性にも優れています。200V電源仕様。
コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減は ケルヒャー 高圧洗浄機から
5つの特長
-
1
高い移動性・コンパクト設計
優れた移動性で清掃範囲を拡大
大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。
-
2
扱いやすい操作性
ダイヤルひとつで簡単操作
作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。
-
3
作業効率アップ
高い洗浄力で効率が向上
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。
-
4
燃料コストの削減
エコモードで低燃費を実現
エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。
-
5
トラブル回避設計
害虫の侵入を防ぐ安心設計
ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
製品特徴
＜簡単操作＞
本体前面のダイヤル一つでスイッチのON/OFF、温度調整などの操作が行えます。
＜エコモード搭載＞
油汚れの洗浄に最適な60℃に温度を保ち、無駄な燃焼を抑え清掃コストを節約することができます。
＜害虫侵入対策＞
機械への害虫の侵入を防ぐ安心設計で電装関連のトラブルを防止します。
製品特長
効率性
- エコ効率モード – 長期間の使用でも経済的で環境に優しい。
- 20%の燃料の削減、さらにCO2の排出を削減します。
- 的確な量の洗剤に調整できます。
簡単操作
- 操作パネルのスイッチは分かりやすいので直感的に操作ができます。
- 充填がしやすい大きなタンク開口部。
- RM 110は簡単に補充することができます。
収納性
- ノズルやツールなどの付属品のため小物収納（カバー内）
- 電源コードと高圧ホース用の収納フック
- 簡単に搬送できる一体型のランス
信頼性
- 振動軽減システム(SDS) により、安定した圧力を保ちます。
- 大きなフィルターがポンプを損傷から保護します。
- 硬水軟化装置により石灰化する損傷からヒートコイルを保護します。
持ち運びもラクラク
- 操縦しやすい大きなタイヤ
- 大きくて操作しやすいハンドル
- 坂や段差、石などの障害物などを楽に乗り越えられるように補助します。
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
- ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。
- Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|60
|吐出水量 (l/h)
|342 - 800
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|32 - 90 / 3.2 - 9
|ボイラー加熱温度 (°C)
|max. 90
|モーター出力 (kW)
|3
|全負荷時の燃料油消費量 (kg/h)
|4.7
|燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h)
|3.8
|電源コード (m)
|4.5
|燃料タンク (l)
|15.5
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|121.1
|梱包重量 (kg)
|129.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1060 x 650 x 920
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- スプレーランス: 1050 mm
- パワーノズル
- サーボコントロール
製品機能
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの仕様: ID 8, 315 bar
- SDSシステム
- 自動圧力解放バルブ
- 燃料タンクと洗浄剤タンク
動画
用途・清掃場所
- 車両の洗浄
- 器材、機械の洗浄
- 作業場の洗浄
- 屋外エリアの洗浄
- サービスステーションの洗浄
- 日常的な汚れの洗浄
- プールの洗浄
- スポーツ施設の洗浄
- 製造ラインの洗浄
- 製造機器の洗浄
アクセサリー
洗浄剤
HDS 8/9 C (60Hz) スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
動画
High Pressure Cleaners HDS compact class
High Pressure Cleaners HDS
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。