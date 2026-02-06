温水除草システム®専用機であるHDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、強力なヤンマー ディーゼル エンジンを搭載し、頑丈な管状フレームで保護され、外部電源が利用できない場所でも、可動式で熱湯による効果的な除草作業が可能です。 搭載しているヒートコイルバーナーにより、最大 98 °C の高温を常に維持する温度センサーを備えた統合型の温度管理調整BOXにより、雑草の除去だけでなく、設備表面の除菌効果にもつなげる事が可能になります。 もちろん高圧洗浄としての機能もあり、通常高圧モードと、温水除草モードへの切り替えも非常に簡単です。これは、最大限の柔軟性とユーザーの利便性を提供する機能です。 マシンの性能としても、真ちゅう製のシリンダー ヘッドを備えた高圧ポンプ、ステンレス スチール バルブ、またはクロム ニッケルでコーティングされたステンレス スチール ピストンなどの高品質のコンポーネントは、過酷な連続アプリケーションでも非常に長い耐用年数を保証します。また、 統合された石灰化保護（DGT） を備えたフロート スイッチは、カルシウムの多い水道水からの供給にも、機械を保護するために設計された広範な安全装置の一部です。採用しているエンジンについても、排ガス規制の厳しい基準EU STAGE Vをクリアしております。また、バイオディーゼル（混合濃度7％迄）にも対応しており、環境を考えたエンジンを採用しております。