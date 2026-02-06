高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED

HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム®専用機として、最高 98 °C 迄の高温水を吐出する事が出来、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。

2023年度グッドデザイン賞受賞

温水除草システム®専用機であるHDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、強力なヤンマー ディーゼル エンジンを搭載し、頑丈な管状フレームで保護され、外部電源が利用できない場所でも、可動式で熱湯による効果的な除草作業が可能です。 搭載しているヒートコイルバーナーにより、最大 98 °C の高温を常に維持する温度センサーを備えた統合型の温度管理調整BOXにより、雑草の除去だけでなく、設備表面の除菌効果にもつなげる事が可能になります。 もちろん高圧洗浄としての機能もあり、通常高圧モードと、温水除草モードへの切り替えも非常に簡単です。これは、最大限の柔軟性とユーザーの利便性を提供する機能です。 マシンの性能としても、真ちゅう製のシリンダー ヘッドを備えた高圧ポンプ、ステンレス スチール バルブ、またはクロム ニッケルでコーティングされたステンレス スチール ピストンなどの高品質のコンポーネントは、過酷な連続アプリケーションでも非常に長い耐用年数を保証します。また、 統合された石灰化保護（DGT） を備えたフロート スイッチは、カルシウムの多い水道水からの供給にも、機械を保護するために設計された広範な安全装置の一部です。採用しているエンジンについても、排ガス規制の厳しい基準EU STAGE Vをクリアしております。また、バイオディーゼル（混合濃度7％迄）にも対応しており、環境を考えたエンジンを採用しております。

製品特長
高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED: 最大のパフォーマンス
最大のパフォーマンス
連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。
高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED: 経済的なディーゼル式の内燃機関
経済的なディーゼル式の内燃機関
排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。
高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED: ユーザーフレンドリー
ユーザーフレンドリー
スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。
製品仕様

製品スペック

吐出水量 (l/h) 450 - 900
常用吐出圧力 (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
ボイラー加熱温度 (°C) max. 98
全負荷時の燃料油消費量 (kg/h) 5.6
ノズルサイズ 048
燃料タンク (l) 34
駆動方式 ディーゼル
エンジンメーカー ヤンマー
エンジンタイプ L 100 V
作業可能ユーザー数 1
持ち運びもラクラク カート
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 199.2
梱包重量 (kg) 205

付属品・同梱品

  • トリガーガン: EASY!Force Advanced
  • パワーノズル
  • サーボコントロール

製品機能

  • 高圧ホースの長さ: 15 m
  • 高圧ホースの種類: 高品質
  • 高圧ホースの仕様: ID 8, 315 bar
  • フレームタイプ
  • セルスターター
  • クレーンでも吊下げられる丈夫なフレーム
動画
用途・清掃場所
  • 地域の環境において、効果的で無害な雑草除去
アクセサリー
洗浄剤
HDS 1000 De WEED スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

