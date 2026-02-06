高圧洗浄機 HDS 8/17 M (50Hz)
HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ＆トリガーガンは作業者を選びません。
パワフルな洗浄力で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から
5つの特長
-
1
省エネ・清掃コスト削減
低燃費の高性能ボイラー
ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。
-
2
簡単シンプル操作
わかりやすい操作パネル
操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。
-
3
作業効率アップ
圧力・水量を自在に調整
手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。
-
4
清掃効率の向上
パワーノズルで効率よく洗浄
独自開発のパワーノズルは他社比較でプラス40％の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。
-
5
高い移動性・収納性
優れた移動性で清掃範囲を拡大
大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。
HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ＆トリガーガンは作業者を選びません。 燃焼効率を高めたヒートコイル式ボイラーを採用し、連続使用でも安定した温水を供給します。 また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。 手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。 パワーノズル（特許）は、他社と比較してプラス40％の衝撃圧力を誇ります。 また、均一な圧力を発生し洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。 200V電源使用。
製品特長
効率性エコモード作動時、最も能率的な温度（60°C）で放水します。 通常の運転時と比較して20％燃料消費を減らすために、加熱サイクルを最適化します。
最大効率高効率、実証済みのバーナー技術。 三連ピストンアキシャルポンプを備えた 4 ポールモーター。 高性能と長寿命を実現する水冷モーター。
安全な操作性水に含まれる不純物を、小さなゴミも逃がさずキャッチする信頼性の高いフィルター。 排気温度が300°Cを超えるとサーモスタットが機能し、運転を停止します。 振動軽減システム(SDS) により、安定した圧力を保ちます。
収納性
- 保護具、付属品および洗浄剤のための安全で十分な保管。
- 電源コードと高圧ホース用の収納フック
優れた移動性
- 大きなステアリングとゴムタイヤ。
- ハードな現場や傾斜でも高い移動性を発揮します。
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
- ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。
- Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50
|吐出水量 (l/h)
|430 - 800
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|ボイラー加熱温度 (°C)
|min. 80 - max. 155
|モーター出力 (kW)
|6
|全負荷時の燃料油消費量 (kg/h)
|6.3
|燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h)
|4.2
|電源コード (m)
|5
|燃料タンク (l)
|25
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|163.3
|梱包重量 (kg)
|175.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1330 x 750 x 1060
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの種類: 長寿命
- スプレーランス: 1050 mm
- パワーノズル
- サーボコントロール
製品機能
- 洗浄剤機能: 20L+10Lタンク
- ねじれ防止
- 洗剤、スケール抑制剤、燃料用のタンクは外部から補充可能
- 表示ランプとコントロールパネル
- 自動圧力解放バルブ
- サービスコントロールディスプレイ
- 洗浄剤タンク（2個）
- 渇水防止
動画
用途・清掃場所
- 車両の洗浄
- 器材、機械の洗浄
- 作業場の洗浄
- 屋外エリアの洗浄
- サービスステーションの洗浄
- 日常的な汚れの洗浄
- プールの洗浄
- スポーツ施設の洗浄
- 製造ラインの洗浄
- 製造機器の洗浄
アクセサリー
洗浄剤
HDS 8/17 M (50Hz) スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
動画
High Pressure Cleaners HDS: Hot water makes the difference
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。