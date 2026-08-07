WR 50
散布幅500mm 対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
散布幅500mm 対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
製品特長
ホイールアタッチメントキット付属
- 長時間の使用でも快適で簡単に操作できます
- 地面からの最適動作距離は常に保証されています
効果的な雑草除去のための高圧洗浄と、除草ランスの互換性
- 一体化されたノズルアダプタは、使用される高圧洗浄機に応じて適切な水量を保証します
- 最新のバーナー技術は、雑草の除去に最適な水温（最高98℃）を提供します
雑草を除去するランスのコンパクト設計
- コンパクトな設計により、限られたスペースでの使用が可能です
製品仕様
製品スペック
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|重量 (kg)
|2.2
|梱包重量 (kg)
|3.5
用途・清掃場所
- 効果的で便利な雑草の除去
WR 50 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。