WR 100
散布幅1000mm 対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
散布幅1000mm 対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
製品特長
温水高圧洗浄機と除草用アクセサリーの、最適な組み合わせによる効果的な雑草の除去
- それぞれのケルヒャー温水高圧洗浄機の正しい水量を得るためのノズルアダプタを内蔵しています
- 最新のケルヒャーのバーナー技術は、雑草除去に最適な水温（最高98℃）を提供します
広い範囲での時間節約のための雑草除去
- 100cm幅のノズルバーで、均一な配水と高い面積性能を備えています
- 最大限の快適さを実現する一体型シャーシ
製品仕様
製品スペック
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|重量 (kg)
|1.2
|梱包重量 (kg)
|2.8
動画
用途・清掃場所
- 地域の環境において、効果的で無害な雑草除去
WR 100 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。