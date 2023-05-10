日本空港テクノが、コードレス背負式クリーナー 「BVL 5/1 Bp」を導入したきっかけは、国内最大級のビルメンテナンス分野に特化した専門展示会「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2022」にて、ケルヒャー ジャパンのブースで「BVL 5/1 Bp」を実際に背負ったからである。

「給排気口の除塵作業で背負式クリーナーを使用していますが、脚立を使う関係もあって、バランスがしっかり取れて、安定感があるものを求めていました。ただ、以前から使用していた背負式クリーナーは、背負ったときに後ろに持ってかれてしまうというか、装着したときの不安定さがありました。BVL 5/1 Bpは、バッテリーが上にあって、背負ったときに軽いなと感じましたし、バランスがあって安定性もあると感じました」（鈴木）

羽田空港の第1ターミナル、第2ターミナルの給排気口の設置数は、約3,700か所にものぼり、年に3回の手入れを実施しているという。

背負式クリーナー導入の前は、フラワークリーンで対処していたようだが、ほこりを完全に取り切れない、ほこりが舞うことで環境衛生上、あまり良くないということもあり、機械化することでその問題を解消した。

しかし、脚立を上っての作業となると、落下しないよう安全性に配慮する必要があった。

人員配置については、2人1組で作業し、1人は背負式クリーナーを背負い、もう1人は脚立を下から支える（写真1）。除塵作業そのものは約1分で完了するものの、約3,700か所分の移動と脚立の昇降があるため、体力はもちろん、常に安全に配慮することから何時も気を緩めることができない。

だからこそ、脚立に上り、上を見上げる灯具清掃の際は、細心の注意を払う必要があった。