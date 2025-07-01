お客様導入事例｜宿泊施設におけるロボット掃除機 KIRA CV 50

KIRA CV 50導入企業：倉敷由加温泉ホテル 山桃花様 お客様への快適環境を目指して――

岡山県倉敷市に位置する由加温泉ホテル「山桃花」（さんとうか）は、瀬戸大橋近くの由加の山道に位置し、木々の音や鳥のさえずりを楽しめる静かな宿だ。

訪れる人々に「心のゆとり」と「ぬくもり」を思い出してもらいたい――。支配人である前谷一騎氏は、このホテルの魅力を次のように話す。

「お客様から『朝は鳥の声で起きた』と言っていただいたときに、この立地も悪くないと思ったんです」

全26室の宿泊施設は3～4階に位置し、広い客室に露天風呂付き客室なども用意する。日帰り温泉「スパ（ラドン温泉）」は、地元住民の憩いの場であり、平日でも多くの人で賑わう。

前谷氏は、「お客様に『非日常』を体験いただきたい」と話し、清掃の品質は譲れない生命線とも捉えていた。

しかし、4階建て、7,000平米に及ぶ広大な施設において、共用部の除塵作業を担当するスタッフはわずか1名。限られた時間のなかで、ロビーや各階の絨毯敷きの廊下など、広範囲の清掃を計画的にこなす必要があった。

チェックアウトからチェックインまでの短い時間で客室清掃チーム10名が集中して動くなか、共用部の清掃負担は大きく、人手不足と清掃品質維持の狭間で新たな解決策が求められていた。