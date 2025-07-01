お客様導入事例｜宿泊施設におけるロボット掃除機 KIRA CV 50
ケルヒャー業務用製品を導入していただいたお客様の事例をご紹介いたします。
KIRA CV 50導入企業：倉敷由加温泉ホテル 山桃花様お客様への快適環境を目指して――
岡山県倉敷市に位置する由加温泉ホテル「山桃花」（さんとうか）は、瀬戸大橋近くの由加の山道に位置し、木々の音や鳥のさえずりを楽しめる静かな宿だ。
訪れる人々に「心のゆとり」と「ぬくもり」を思い出してもらいたい――。支配人である前谷一騎氏は、このホテルの魅力を次のように話す。
「お客様から『朝は鳥の声で起きた』と言っていただいたときに、この立地も悪くないと思ったんです」
全26室の宿泊施設は3～4階に位置し、広い客室に露天風呂付き客室なども用意する。日帰り温泉「スパ（ラドン温泉）」は、地元住民の憩いの場であり、平日でも多くの人で賑わう。
前谷氏は、「お客様に『非日常』を体験いただきたい」と話し、清掃の品質は譲れない生命線とも捉えていた。
しかし、4階建て、7,000平米に及ぶ広大な施設において、共用部の除塵作業を担当するスタッフはわずか1名。限られた時間のなかで、ロビーや各階の絨毯敷きの廊下など、広範囲の清掃を計画的にこなす必要があった。
チェックアウトからチェックインまでの短い時間で客室清掃チーム10名が集中して動くなか、共用部の清掃負担は大きく、人手不足と清掃品質維持の狭間で新たな解決策が求められていた。
取材協力
倉敷由加温泉ホテル 山桃花
支配人 前谷一騎氏
倉敷由加温泉ホテル山桃花。 倉敷より30分、水島ICより10分
ロビーは奥までカーペット敷きで、什器や備品が並ぶ
木々の音や鳥のさえずりを楽しめる静かな宿
日帰り温泉は、地元住民の憩いの場として人気だ
人件費との比較で「KIRA CV 50」を即断
2024年10月、産業機器などの展示即売会「2024岡山どてらい市」に足を運んだ前谷氏は、そこで業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」を知り、導入を検討することとなる。
「家庭用とは違い、業務用となると価格帯にびっくりしました。それと、お客様や小さなお子様にぶつからないか、安全面で危惧しましたね」
山桃花では、別の業務用ロボット掃除機のデモンストレーションも経験したなかで、「KIRA CV 50」の「小回りが利く点」を高く評価。また岡山県内での導入事例が珍しく、先進的な取り組みであることから、展示会からわずか1か月足らずで導入を決定。
「人件費と比較すると、『すぐに元が取れる』と確信しました。ロボットなら深夜に動かしても深夜手当はかかりませんし、休館日に動かしても文句も言いませんからね」
現場での試運転を経ずに、その導入効果への期待から即断に至った。
人件費と比較し、すぐに元が取れると導入を即断
驚愕の集塵力に清掃の重要性を再確認
2025年から山桃花では、働き方改革の一環として、木曜日を休館日とした。「KIRA CV 50」は、主に休館日に稼働している。
1階ロビーからスタートし、1時間50分をかけて約400m2を除塵していく。広大な絨毯フロアには、什器や備品なども立ち並ぶものの、それに沿うかたちで忠実な除塵作業を魅せる（写真1）。自己位置を見失うことなく、確実に自律走行し、写真2のような結果をもたらしている。
1階は、温泉に続く廊下もあり、メインフロアとは分けてマッピング。約40分稼働したのち、エレベーターに乗せて2階へ移動。その後、3階、4階へと続いていく。
ちなみに、「KIRA CV 50」のマッピング作業や定位置までの運搬、スタート準備は前谷氏自らが行っている。
「侵入禁止エリアを細かく設定することもできます。導入当初は、狭いエリアで立ち往生することもありましたが、いまでは止まることなく固定ルートで日々稼働しています」
導入効果は目覚ましく、特に絨毯清掃の品質向上には驚きを隠せない。
「絨毯の綿ぼこり（遊び毛現象※）がものすごい取れます。ケルヒャーさんからも『最初はよく遊び毛が取れますが、そのうち落ち着きます』と聞いていましたが、本当にたくさん取れるので、きちんと集塵しているんだなと実感します」
営業中の深夜に「KIRA CV 50」を動かしたり、休館日には1階ロビーで2回自律走行させたり、その清掃能力を買って、何度も運用させることがあるという。
また、「KIRA CV 50」のバッテリー「バッテリーパワープラス36/75」を4台購入し、ケルヒャー ジャパンの他の製品（ブロワー「LB 930/36 Bp」）と併せて使用。複数台のバッテリーを充電しながら運用することで、バッテリー切れで作業が中断することなく、1日を通して稼働させることができている。
※「遊び毛」とは、織りカーペットに多く見られる、カーペットの毛が抜け毛のように発生する現象。多くが、カーペット製造時に発生した毛が残ったもの。除塵を1～2か月継続すると、安定して発生しなくなる。
「KIRA CV 50」をエレベーターに乗せ、各階を清掃
【写真1】什器や備品に沿って忠実に走行し、除塵していく
【写真2】「KIRA CV 50」の集塵性能には驚いたと前谷氏
「人間にはできない働き」で清掃の質と効率を最大化
「KIRA CV 50」導入により、清掃を担当していたスタッフは、別の作業に注力できている。「スタッフからは『かなり助かっています』との声が上がっています」と前谷氏。限られた人員で清掃品質を維持・向上させるうえで非常に大きなメリットとなっている。
「従来ですと、掃除機がけも時間がかかりますし、人がいるなかでの作業は気を配らないといけません。だからといって、夜間や休館日に出勤させるわけにもいきませんからね。その点、ロボットであればどのタイミングでも動かせるのが非常に良かったです」と、その運用の柔軟性を高く評価する。
前谷氏自身は初めてのロボット運用となる。10点満点で評価を聞いたところ、以下のような回答が返ってきた。
「8点ですかね。初めてのロボット導入で、最初のマップ作製時に試行錯誤しましたが、運用が落ち着くとあとは簡単ですから」と「KIRA CV 50」を評価する。
コスト面でも「ゴミの取れる量を思えば、人間に置き換えるとかなり安い」「人を雇って掃除にあてることを思えば本体代は決して高くない」と、その費用対効果に絶大な信頼を寄せる。
「休館日にロボットと私しか働いていない日があると、健気に清掃してくれている姿が、愛おしく思えるんですよ」と、「KIRA CV 50」を〝頼れる相棒〟と表現した。
お客様の目も敏感な高価格帯の宿泊施設において、清掃のクオリティは手が抜けない。「KIRA CV 50」は、まさにその清掃の質と効率を両立し、ホテルの「おもてなし」を支える重要な存在を担っている。
清掃スタート：スマートフォンからでも、本体からでも、マップを選択し、スタートが可能
マップの編集：スマートフォンの公式アプリから、指1本ですぐに、簡単に編集・修正が可能
1階メインロビー清掃レポート：ロボットが除塵清掃をした400m2の清掃ルート。ここで人が行う2時間の作業を省力化
スケジュールと通知：夜中の自動清掃もスケジュールから簡単設定。お知らせはスマートスフォンに通知
倉敷由加温泉ホテル 山桃花様導入インタビュー動画
倉敷由加温泉ホテル 山桃花様の「KIRA CV 50」導入インタビューを、動画でもご覧いただけます。
導入製品
製品ページで製品スペック、カタログをご案内しています。
お客様導入事例一覧
この他にも、ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
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※モニターキャンペーン当選レポート
クボタインクルージョンワークス株式会社様（オフィスビル・工場内清掃）
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日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
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石坂産業株式会社様（粉塵回収）
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公益財団法人 日本補助犬協会様（ペット医療室の清掃）
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