お客様導入事例｜大型物流倉庫における床洗浄ロボット KIRA B 50
床洗浄ロボットが活躍する現場：ドイツのシュトゥットガルト空港内にあるDBシェンカー社の事業所は、世界各地へと荷物を送り出す一大物流拠点です。同社の作業チームはかつて長きにわたり、本来の業務とは別の清掃に関する課題を抱えていました。事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」は床洗浄ロボットの導入によって徹底的に除去され、衛生的な環境の維持が可能になりました。
確かな導入効果で得られた深い満足感
DBシェンカー社のシュトゥットガルト空港事業所の責任者、イェルク・アプト氏にとって、航空貨物の定時処理は最重要課題です。しかし、フォークリフトが床に残すタイヤ痕や摩擦痕の清掃には、いつも頭を悩ませていました。
それを解決したのが、床洗浄ロボットKIRA B 50です。
課題:
DBシェンカー社のシュトゥットガルト空港内作業所の床清掃は、これまで作業チーム自身で行っており、最大で90分を要していました。そのうえ、作業時間の確保が難しい場合も多く、清掃の質にムラが生じるという課題を抱えていました。
解決策:
床洗浄ロボット「KIRA B 50」を導入しました。その結果、人による清掃時間は1日あたり最大15分にまで短縮され、清掃の質も満足のいくものです。従業員は、ロボットが清掃作業を行う様子を眺めながら休憩をとる余裕さえ生まれています。
KIRA B 50導入プロジェクトの概要
DBシェンカー社シュトゥットガルト空港事業所の作業チームでは、床清掃の際、フォークリフトが残す細かいタイヤ痕や摩擦痕に頭を悩ませていました。
そこで新たに導入したのが床洗浄ロボットKIRA B 50です。
課題
- 積み替え倉庫の中では、タイヤの摩擦によるタイヤカスや煤が空気を汚し、倉庫の商品に降り積もる厄介な問題が発生していました。
- 搭乗式床洗浄機を使った清掃には最大で90分もかかっていました。
解決策
- 自律走行型の床洗浄ロボットKIRA B 50に投資しました。
- KIRA B 50の自動清掃機能により、清掃時間の短縮が可能になりました。
- メンテナンスの手間も比較的少なく済みます。
- フォークリフトのタイヤ痕や摩擦痕、微細な塵の汚れは徹底的に除去され、床は常に清潔な状態が保たれています。
スタッフの1日あたりの作業時間75分短縮
KIRA B 50は、日々の業務効率化に大きく貢献する、投資価値の高い製品です。
6,000 m² 省人化と効率的な清掃を実現。
カレンダー機能を利用することで、8か所に分かれた床スペースもスケジュール通りに清掃できます。これにより、省人化と効率的な清掃を実現します。
日々の清掃品質、向上
高度な自律型清掃機能を搭載しているため、人の介入は最小限で済みます。
導入製品
製品ページで製品スペック、カタログをご案内しています。
お客様導入事例一覧
この他にも、ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
グローブシップ株式会社様（ビル清掃業務改善）
「文化学園」の清掃課題は床のヒールマーク（靴底の摩擦汚れ）。モップによる手作業の清掃を機械化した結果…。
有限会社おっとちグリーンステーション様（有機農業の温水除草システム®活用）
有機農業の2大作業は「除草」と「清掃」です。その2つのお困りごとを1台で解決するために、温水高圧洗浄機を導入した結果…。
農業法人 椛沢組様（農業現場の清掃効率化）
農機具の清掃に、家庭用の掃除機などを使っていた椛沢組様は、清掃の効率化が課題でした。そこで産業用清掃機器を導入した結果...。
阪急阪神クリーンサービス株式会社様（ビル清掃ロボット活用＆バッテリー統一）
関西屈指のオフィスタワー「グラングリーン大阪」。資機材庫の狭さという制約の中で、ロボット活用と省スペース化を一気に解決した秘訣とは...。
株式会社畑中工務店様（ダムの除草 温水除草システム®）
「七ヶ宿ダム」の維持管理を行う同社。ブロック舗装の雑草に悩み、環境に優しい温水除草システム®を導入した結果...。
倉敷由加温泉ホテル 山桃花（さんとうか）様（宿泊施設ロボット清掃）
限られた時間内で広大な共用部の清掃品質維持と、人手不足解消のためにロボット掃除機を導入した結果...。
DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）
事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」の洗浄に床洗浄ロボットを導入した結果...。
株式会社 横浜国際平和会議場-パシフィコ横浜 様（ビル清掃業務改善）
広大なカーペットフロアの安全かつ速やかな清掃に、カーペット仕様にカスタマイズした搭乗式スイーパーなどを次々に導入した結果...。
株式会社山形ビルサービス様（ビル清掃業務改善）
客室清掃を助ける除塵作業の簡略化にカーペットスイーパーを導入した結果...。
※モニターキャンペーン当選レポート
クボタインクルージョンワークス株式会社様（オフィスビル・工場内清掃）
障がい者スタッフたちが少ない人数で、安全作業かつ高い品質を保ち清掃するために3機種の清掃マシンを導入した結果...。
株式会社佳長様（セントラル洗浄）
毎日2時間以上かかった手作業での清掃の負担を軽減するために、セントラル洗浄システムや床洗浄機などを導入した結果...。
日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
脚立からの落下に気を張り除塵しづらい給排気口の清掃に、コードレス背負式クリーナーを導入した結果...。
石坂産業株式会社様（粉塵回収）
工場内の広範囲に溜まる粉塵の効率的な清掃に、産業用バキュームクリーナーやセントラルバキュームシステムを導入した結果...。
ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
コードの取り回しに不便さを感じていた車内清掃に、コードレスタイプの掃除機を導入した結果...。
日本ロード・メンテナンス株式会社様（雑草除去）
機械が使えず手作業で刈るため根が残りすぐに生えてきてしまう場所の除草作業に、温水除草システムを導入した結果...。
日立Astemo株式会社様（工場清掃）
AGV（自動搬送車）が行きかう広範囲の床を清潔に保つため、搭乗式の床洗浄機を導入した結果...。
株式会社東日本環境アクセス様（駅清掃）
利用者がコードに引っかかったり、水で足を滑らせてしまうリスクを最小限にするため、コードレス床洗浄機を導入した結果...。
公益財団法人 日本補助犬協会様（ペット医療室の清掃）
犬の抜け毛が溜まりやすい診察室や、外を歩いた犬たちが歩く床の衛生管理のために、コンパクトな床洗浄機を導入した結果...。
株式会社ユーメディア様（工場清掃）
印刷物を出荷するスペースで、パレットなどから発生する木くずや釘の回収に手押し式のスイーパーを導入した結果...。