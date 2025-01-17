お客様導入事例｜大型物流倉庫における床洗浄ロボット KIRA B 50

導入当初は、ケルヒャーのサポートチームが設定や操作方法などのサポートを行い、スムーズな運用を支援しました。その後、KIRA B 50は信頼できるチームの一員として、毎日欠かさず床を清掃し、悩みの種だった黒い粉塵を取り除き続けています。

KIRA B 50は、作業エリアの占有率に合わせて清掃スケジュールを設定することができるため、人の動きの少ないエリアでも効率的に清掃することが可能です。

新しい技術の導入にはつきものですが、チームメンバーの中には、KIRA B 50を素直に賞賛する人もいれば、懐疑的な態度を示す人もいました。

アプト氏は言います。「しかし、KIRA B 50がもたらした効果は、すぐに明らかになりました。私が最も嬉しかったのは、当初最も懐疑的だったメンバーが、ある日パレットの上に座って、KIRAの仕事ぶりを感心しながら眺めていたのを見たときです」。