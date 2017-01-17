カーペット清掃に集塵力が高いアップライト式クリーナーを使用する事で清掃時間が50%短縮。 他にもフロアやエントランスなど、素材が異なる場所でも床洗浄機によって効率的かつ効果的な清掃が可能に。 限られた時間でも美観を維持する清掃サービスにより、顧客満足が向上。

大型パチンコ店という清掃面積が広い施設を短時間で効率よく清掃するには、高機能でありながら誰でも扱いやすい清掃機器が必要となる。しかし、A社様がそれまで保有していた機器では大型施設の清掃には十分とはいえず、二度手間、三度手間が発生してしまっていた。そこでケルヒャーの清掃機器を導入し、効果的かつ効率的な清掃を実現。多くの時間を取られていた遊戯ホールでは、カーペット清掃の時間が半減し効率的な清掃が可能に。結果として、A社様の「大型施設でのクリーニングサービス」分野における販路拡大へと繋がった。