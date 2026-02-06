床洗浄機 BR 45/22 C Bp

リチウムイオンバッテリー駆動の手押し床洗浄機 です。縦回転式ローラーブラシヘッドとKART（Kärcher Advanced Response Technology / ケルヒャー・アドバンスド・レスポンス・テクノロジー）＝首振りヘッド機能による快適で機動性が高く、高い洗浄効率を提供します。小回りが利き、入り組んだ場所もストレスなく清掃が行えます。

　　

クリーナーをかけている画像

車を運転する感覚のスムーズな操作性とコンパクトなのに高い洗浄力
清掃コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から

⽬地のある床の洗浄に 縦回転のローラーブラシは凸凹がある床面（点字ブロック、目地のあるタイル、滑り止めがある床材など）に対して効果的
⽬地のある床を清掃している画像
⼯場内の床洗浄に 油による工場床面の汚れにも高い洗浄力で効果的
⼯場内の床を清掃している画像

5つの特長

  • 1

    ⾼い操作性と安全性

    運転感覚で楽しく効率良く清掃

    ⾃動⾞を運転する感覚でスムーズな操作が可能です。
    ⼩回りが利き、狭所や壁際も簡単に洗浄できます。
    左右200度回転できるブラシヘッドで、行き止まり（袋小路）に入ってもブラシを回転させてバックしながらの清掃も可能です。

    耐久性と柔軟性についての解説画像
  • 2

    ⾼い機動⼒と収納性

    移動も作業もしやすいサイズ

    キャスター付きによるスムーズな移動に加え、本体の重量は通常のバッテリー機の半分以下を実現。
    畳めるハンドルでコンパクト収納も可能です。
    スタンドが付属し、収納中にブラシを痛めません。

    簡単操作で作業効率アップの解説画像
  • 3

    安全性

    視界がよくて安全

    パレット脇など見通しが悪く死角の多い倉庫内でも安全に作業ができます。

    ハンドル部分の画像
  • 4

    省エネ

    エコモードで節約運転

    電⼒消費を抑えたエコモードを搭載。作業時間は通常⽐で約4割減。汚れ具合いに合 わせ無駄な消費を防ぎ、騒⾳も抑えます。

    ハンドル部分の画像
  • 5

    作業時間の短縮・効率アップ

    簡単整備でコスト削減

    ⼯具無しの着脱が可能なうえ、床洗浄しながら粗ゴミを回収します。
    メンテナンス時間の短縮で、清掃から後⽚付けまでトータルの作業時間を短縮します。

    合成繊維フィルターバッグの画像

　　

＜高い操作性と安全性＞
運転感覚で楽しく効率良く清掃
ケルヒャーの「ハンドル操作システム」は自動車を運転する感覚でスムーズな操作が可能です。ブラシヘッドは左右200度回転し、小回りが利くため狭い場所や壁際もストレスなく床洗浄できます。

＜高い機動力と収納性＞
移動も作業もしやすいサイズ
ブラシヘッドにキャスターが収納されていて、移動がスムーズです。ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。ブラシヘッドにスタンドが付属しているため、収納中にブラシを傷めません。

＜作業時間の短縮＞
メンテナンス時間を減らし、作業時間を短縮
ブラシやスクイジー、汚水タンクなど工具無しで着脱できるため、メンテナンスの時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。

＜省エネ・作業効率アップ＞
エコモードで節約運転
電力消費を抑えたエコモードを搭載。作業時間は通常比で約4割減。汚れ具合いに合わせ無駄な消費を防ぎ、騒音も抑えます。

＜粗ゴミ回収機能で効率アップ＞
床洗浄しながら粗ゴミを回収します。床洗浄前の清掃作業を省き、トータルの清掃時間を短縮します。

製品仕様

製品スペック

推進動力 ブラシの回転による前進アシスト
ブラシの清掃幅 (mm) 450
吸引幅 (mm) 500
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 22 / 22
理論上の最大清掃能力 (m²/h) 1800
実用上の清掃能力 (m²/h) 1260
バッテリータイプ リチウムイオン
バッテリー (V/Ah) 25.2 / 42
バッテリー駆動時間 (h) max. 2
バッテリー充電時間 (h) max. 5
充電器用電源 (V/Hz) 100 / 50 - 60
ブラシ回転数 (rpm) 750 - 1050
ブラシ面圧 (g/cm²) 100 - 150
通路旋回幅 (mm) 1118
使用水量 (l/min) 1
騒音値 (dB(A)) 66.5
電圧 (V) 25.2
定格入力電力 (W) up to 550
アンスラサイトグレー
総許容荷重 (kg) 70
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 866 x 530 x 1061

付属品・同梱品

  • ローラーブラシ: 1 個
  • バッテリーと内蔵充電器付き
  • 移動用キャスター
  • ストレートスクイジー: 1 個

製品機能

  • 2タンク方式
  • ブラシ面圧の調節可能
床洗浄機 BR 45/22 C Bp
床洗浄機 BR 45/22 C Bp
床洗浄機 BR 45/22 C Bp
動画
アクセサリー
洗浄剤
BR 45/22 C Bp スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

ダウンロード

溶接ヒューム対策

溶接ヒューム対策に効果的な清掃方法を解説

2021年4月から、金属アーク溶接作業などから発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質（第2類物質）に認定されました。

溶接加工を行う現場では、溶接ヒューム対策が必要となりますが、ここでは、より重要性を増す「清掃」にフォーカスし、適切な清掃機器選びについてご紹介します。

＞ 溶接ヒューム法改正にも対応 適切な清掃機器でヒューム対策を万全に

詳しくはこちら

