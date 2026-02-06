床洗浄機 BR 30/4 C

BR 30/4 Cはコンパクトなサイズのケルヒャー業務用床洗浄機です。軽量ボディで操作も簡単なので、いつでも手軽に床の清掃ができます。洗浄剤の使用＆汚水の回収が可能です。【表示価格はケルヒャーオンラインショップ価格です】

　　

クリーナーをかけている画像

目地や凹凸に強いローラーブラシの手押し式エントリーモデル。
ディスクブラシの7倍の面圧と、5倍の洗浄スピードで、床洗浄の清掃コストを削減。

スーパーやコンビニの床洗浄に
⽬地のある床を清掃している画像
スポーツジムなどの床の衛生管理に
⼯場内の床を清掃している画像

4つの特長

  • 1

    利便性・移動性

    扱いやすい軽量コンパクトモデル

    思い立った時にサッと出してすぐに床洗浄ができます。コンパクトな軽量ボディに大型タイヤを装着。階段も引き上げて移動することが可能です。

    耐久性と柔軟性についての解説画像
  • 2

    効率アップ・コスト削減

    簡単操作でコストと時間を削減

    操作がシンプルで、どなたでも簡単に扱えます。清掃トレーニングの時間とコストを削減できます。
    タンクやブラシの脱着はワンタッチで行えます。手軽にメンテナンスができて衛生を保てます。

    簡単操作で作業効率アップの解説画像
  • 3

    アクセス性能

    高いアクセス性で隅々まで

    高さわずか7cmのボディヘッドは、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。

    ハンドル部分の画像
  • 4

    床の洗浄イメージ

    床洗浄から汚水回収まで

    ①洗浄水タンク、②ローラーブラシ、③吸い込み口、④汚水吸い込み、⑤汚水タンク

    ハンドル部分の画像

　　

軽量ボディで操作も簡単なので、いつでも手軽に床の清掃ができます。洗浄剤の使用＆汚水の回収が可能です。 また、タンクやブラシの脱着はワンタッチで行え、手軽にメンテナンスができるので、製品寿命を延ばし衛生を保てます。 高さわずか7cm のボディヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。

製品特長
高速回転するローラーブラシ
  • 手作業での清掃と比較して、10倍の接触圧力を実現します。
  • ローラーブラシは、凹凸のある表面や隙間も清掃できます。
  • ローラーが自動で前進を補助するため、マシンを必要以上に押す必要がありません。
優れた速乾性
  • 柔らかいスクイジーゴムが床の水分を前進時と後進時のどちらでも吸引し、乾燥させます。
  • 床面を直ぐに歩行可能になります。
  • 徹底洗浄のために、フットペダルで簡単に吸引をオフにすることもできます。
吸引はOFFにもできます
  • フットペダルで吸引をオフにできます
  • 吸引をオフにして、徹底洗浄を行うことができます。
汚水清水タンクが取り外し可能
  • 清水タンクは取り外して、清水を入れることができます。
  • 汚水タンクは取り外して、手軽に空にすることができます。
  • タンクは別々でも一緒でも取り外すことができます。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 電源駆動（コード式、有線式）
ブラシの清掃幅 (mm) 300
吸引幅 (mm) 300
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 4 / 4
理論上の最大清掃能力 (m²/h) 200
実用上の清掃能力 (m²/h) 150
ブラシ回転数 (rpm) 1450
ブラシ面圧 (g/cm²) 100
使用水量 (l/min) 0.3
騒音値 (dB(A)) 70.5
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
定格入力電力 (W) 650
アンスラサイトグレー
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 390 x 335 x 1180

付属品・同梱品

  • ローラーブラシ: 1 個
  • 移動用キャスター
  • 2本のストレートスクイジー: 1 個

製品機能

  • 2タンク方式
  • 電源駆動（コード式、有線式）
床洗浄機 BR 30/4 C
床洗浄機 BR 30/4 C
動画
アクセサリー
洗浄剤
BR 30/4 C スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

溶接ヒューム対策

溶接ヒューム対策に効果的な清掃方法を解説

2021年4月から、金属アーク溶接作業などから発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質（第2類物質）に認定されました。

溶接加工を行う現場では、溶接ヒューム対策が必要となりますが、ここでは、より重要性を増す「清掃」にフォーカスし、適切な清掃機器選びについてご紹介します。

＞ 溶接ヒューム法改正にも対応 適切な清掃機器でヒューム対策を万全に

詳しくはこちら

ダウンロード

