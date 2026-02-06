床洗浄機 BR 30/4 C
BR 30/4 Cはコンパクトなサイズのケルヒャー業務用床洗浄機です。軽量ボディで操作も簡単なので、いつでも手軽に床の清掃ができます。洗浄剤の使用＆汚水の回収が可能です。【表示価格はケルヒャーオンラインショップ価格です】
目地や凹凸に強いローラーブラシの手押し式エントリーモデル。
ディスクブラシの7倍の面圧と、5倍の洗浄スピードで、床洗浄の清掃コストを削減。
4つの特長
-
1
利便性・移動性
扱いやすい軽量コンパクトモデル
思い立った時にサッと出してすぐに床洗浄ができます。コンパクトな軽量ボディに大型タイヤを装着。階段も引き上げて移動することが可能です。
-
2
効率アップ・コスト削減
簡単操作でコストと時間を削減
操作がシンプルで、どなたでも簡単に扱えます。清掃トレーニングの時間とコストを削減できます。
タンクやブラシの脱着はワンタッチで行えます。手軽にメンテナンスができて衛生を保てます。
-
3
アクセス性能
高いアクセス性で隅々まで
高さわずか7cmのボディヘッドは、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
-
4
床の洗浄イメージ
床洗浄から汚水回収まで
①洗浄水タンク、②ローラーブラシ、③吸い込み口、④汚水吸い込み、⑤汚水タンク
BR 30/4 Cはコンパクトなサイズのケルヒャー業務用床洗浄機です。
軽量ボディで操作も簡単なので、いつでも手軽に床の清掃ができます。洗浄剤の使用＆汚水の回収が可能です。 また、タンクやブラシの脱着はワンタッチで行え、手軽にメンテナンスができるので、製品寿命を延ばし衛生を保てます。 高さわずか7cm のボディヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
製品特長
高速回転するローラーブラシ
- 手作業での清掃と比較して、10倍の接触圧力を実現します。
- ローラーブラシは、凹凸のある表面や隙間も清掃できます。
- ローラーが自動で前進を補助するため、マシンを必要以上に押す必要がありません。
優れた速乾性
- 柔らかいスクイジーゴムが床の水分を前進時と後進時のどちらでも吸引し、乾燥させます。
- 床面を直ぐに歩行可能になります。
- 徹底洗浄のために、フットペダルで簡単に吸引をオフにすることもできます。
吸引はOFFにもできます
- フットペダルで吸引をオフにできます
- 吸引をオフにして、徹底洗浄を行うことができます。
汚水清水タンクが取り外し可能
- 清水タンクは取り外して、清水を入れることができます。
- 汚水タンクは取り外して、手軽に空にすることができます。
- タンクは別々でも一緒でも取り外すことができます。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|電源駆動（コード式、有線式）
|ブラシの清掃幅 (mm)
|300
|吸引幅 (mm)
|300
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|4 / 4
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|200
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|150
|ブラシ回転数 (rpm)
|1450
|ブラシ面圧 (g/cm²)
|100
|使用水量 (l/min)
|0.3
|騒音値 (dB(A))
|70.5
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|定格入力電力 (W)
|650
|色
|アンスラサイトグレー
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|390 x 335 x 1180
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 1 個
- 移動用キャスター
- 2本のストレートスクイジー: 1 個
製品機能
- 2タンク方式
- 電源駆動（コード式、有線式）
動画
アクセサリー
洗浄剤
BR 30/4 C スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
