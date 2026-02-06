乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap
NT 30/1 Apは、30リットルのタンクを備えたミドルクラスの強力な乾湿両用クリーナーです。 優れた吸引力、作業効率を考えた様々な性能、耐久性のあるコンポーネントを備えています。
クラス最高水準の吸引力をフィルターちり落とし機能が持続
清掃コストの削減はケルヒャー 乾湿両用クリーナーから
4つの特長
-
1
優れた吸引性能
強力な吸引力が清掃効率をアップ
1,300Wの強力モーターに254hPaの真空度と74L/sの吸引風量を搭載。クラス最高水準の吸引力が小石や砂のようなゴミもストレスなく吸引、清掃効率をアップします。
-
2
清掃効率アップ
ちり落とし機能でフィルター目詰まりを解消
ちり落としボタンを押すと真空を利用した独自構造がフィルターの目詰まりを解消、土埃のような粉塵も連続作業が可能です。乾いたゴミと液体の吸引にはフィルター交換が不要で便利です。
-
3
優れた耐久性
堅牢性と軽量化を両立
軽量な強化プラスチック素材の採用で軽くて丈夫な本体を実現。接触しやすい箇所を独自の成型技術で補強。破損・故障のリスクを軽減しました。
-
4
高い汎用性
豊富なアクセサリー
様々な用途に対応するアクセサリーをご用意しております。お客様の清掃シーンに応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。
NT 30/1 Apは、30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。
優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。 掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。また、アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。 本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。 NT 30/1 Ap は、非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。 作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
製品特長
ホースと電源ケーブルの収納場所
- 異なる長さや径のホースでもしっかりマシンにはまります。
- 電源コードなども、移動時に取扱いしやすい収納性です。
容易に着脱できるフィルターケース
- 埃をまき散らしにくいフィルター交換が可能です。
- フィルターの装着も誤った装着を防止する構造です。
アクセサリーなどの高い収納性
- アクセサリーは常に安全に保管され、直ぐに使用する事が出来ます。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100 / 100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|吸引風量 (l/s)
|74
|真空度 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|コンテナ容量 (l)
|30
|コンテナ材質
|樹脂製
|定格入力電力 (W)
|max. 1300
|パイプ径 ( )
|ID 35
|電源コード (m)
|7.5
|騒音値 (dB(A))
|70
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|11.8
|梱包重量 (kg)
|16.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|525 x 370 x 560
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2.5 m
- ベンディングパイプ: 樹脂製
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 505 mm
- サクションパイプの材質: クローム仕上げスチール（鋼）
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- 乾湿両用フロアノズルの幅: 300 mm
- スモールノズル
製品機能
- 自動停止
- チリ落とし: 手動式チリ落とし機能
- セイフティークラス: II
- ストッパー付キャスター
動画
用途・清掃場所
- 液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
アクセサリー
NT 30/1 Ap スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。