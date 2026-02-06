大水量高圧洗浄機 HDC Classic

毎日、2～3か所で数時間、高圧洗浄が必要なお客様に対して、1台のポンプでの洗浄を可能にします。 複数台の高圧洗浄機使用に比較して、洗浄効率が大幅に上がります。

HDCクラシック（HDC 20/16 H）は、同時に高圧洗浄が3人まで可能な2,000L/時のポンプを搭載した高圧洗浄機です。
吐出圧力は8MPaから16MPaで設定が可能です。

機械についているタンクからポンプに給水します。タンクへの給水口には、フロートバルブがついており、使わないとき、タンクに水が満タンになると水道を止め、ポンプを止めます。また、水が渇水してもポンプを止めます。

温度センサーが水温をチェックし、給水温度50Hz品はMAX85℃で、60Hz品はMAX60℃を超えるとポンプをとめます。また、流量センサーと圧力の変化により、ポンプから先の漏水を検知することでもポンプをとめます。過電流保護素子は、過剰な電流を検知し、モータを止めます。

様々な場所で使われており、メインは食品工場、畜産になりますが、工場や倉庫で複数個所で高圧洗浄をかけたい場所なら、どこでもニーズがあります。

外装ケースは、無しにするか、ステンレスのケースをオプションで選択できます。 クランクシャフトポンプ、真鍮のヘッド、4ポールの低速モータが、機械本体の耐久性を向上させ、使用頻度が多いアプリケーションでの使用を可能にします。

製品特長
堅牢で高い耐久性
  • ヘビーデューティ―な作業でも対応できる頑丈なマシン。
  • 真鍮製シリンダーヘッドと高品質な材料からなる高耐久なクランクポンプは、製品のロングライフを実現します。
  • 4ポール、低速、空冷式モータ。
高い安全設計
  • フローとバルブ付きタンクと渇水防止機能。
  • 実用的な表示ディスプレイがユーザーにエラーをすぐに伝え、時短になります。
長時間設置を想定した据え置き型
  • 渇水検知、モーターと水の温度検知。
  • 水漏れ検知とソフトスタート。
  • 水量が一定以上に達しない場合、自動停止します。
個別に構成可能なマシン
  • フレームの材質の選択とステンレスケースの有無を選択できます。
高い柔軟性
  • オプションで85℃までの給水可能。（50Hzのみ）
  • ステンレス製のフレームをケース。
  • 60Hz対応可。
いつでもすぐに高圧洗浄が可能
  • 更なるアクセサリーの追加が可能。
  • 個々の洗浄要望に対応可。
  • 同時に二人での使用が可能。
  • ボタンを押すのみ使用可能。マシンの移動や移動後のセットアップが不要。
  • トリガーガンを握れば、すぐにポンプが起動、どこの洗浄箇所でも効率よく洗浄が可能。
  • さまざまな場所ですばやい洗浄。
いつでもすぐに高圧洗浄が可能
過酷な作業環境に耐える堅牢な設計。
  • 毎日使えるように設計されています。
  • 過酷な条件下でも作業可能。
  • 長時間使えて、メンテナンスが少なく、低コストです。インダストリアル使用に理想的です。
製品仕様

製品スペック

最大許容圧力 (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
吐出水量 (l/h) 700 / 2000
給水温度 (°C) max. 85
スターティングモータ Soft start
相数 (Ph) 3
電圧 (V) 400
周波数 (Hz) 50
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 860 x 595 x 580

製品機能

  • オイルレベルゲージ
  • オイル残量 のぞき窓
  • 4ポール低スピードモーター
  • 空冷モータ
  • セラミックピストンとクランクシャフトポンプ
  • 渇水防止
  • フローとバルブ付きタンク
  • 作業時間カウンター
  • サーボコントロール
  • 自動圧力解放バルブ
用途・清掃場所
  • 食品工場は理想的なアプリケーション
  • 畜産業
  • 毎日の清掃
  • 車両清掃、建設および輸送、および産業での洗浄作業に最適
  • 自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄
  • 公共サービス
  • 食品、化粧品、化学工場でのコンテナ洗浄
アクセサリー
セントラル洗浄システム

最大17箇所の洗浄を同時に実現できるセントラル洗浄システム

高出力、高効率、高耐久であることから、何十年もの間多くの工業分野で支持され続けてきた設置型高圧洗浄ユニットをぜひご検討ください。一つの高圧洗浄ユニットで最大17箇所同時に高圧洗浄の操作が可能です

詳しくはこちら
株式会社佳長様（セントラル洗浄）

お客様導入事例　株式会社佳長様（セントラル洗浄システム）

手作業での清掃を毎日2時間以上…。重労働ゆえに品質が不安定だった課題を清掃作業の機械化によって誰でも簡単に作業でき、品質が向上！毎日の作業は1時間で完遂。課題解決の方法とは・・・。

詳しくはこちら

