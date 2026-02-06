乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用（汚水回収）には別売 エコフィルター強化タイプ（乾湿両用、水洗い可）をご利用ください。
※バッテリーと充電器は別売りです。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
4つの特長
-
1
圧倒的なパフォーマンス
コード付き掃除機と同等の吸引力
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
-
2
高性能・高機能バッテリー
これまでの課題を解決した革新的バッテリー
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
-
3
高い機動力
追随性が高く倒れにくい
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
-
4
メンテナンス性
フィルターのお手入れが簡単
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
液体、ゴミ、細かいほこりを掃除するために開発された、バッテリータイプのコードレス乾湿両用クリーナー掃除機 NT 22/1 Ap Bp です。
外部電源が利用できない場所でも、高い吸引力により様々な用途で利用できます。 このマシンは、強力なケルヒャーバッテリーパワープラス バッテリーで動作するように設計されています
（※互換性のあるバッテリー充電器と同様に、別途購入する必要があります）。
当社のバッテリーは、機械のカバーで外的要因から効果的に保護され、さらに接続端子を覆うように保護された構造とロックで、接続部分の故障を抑えます。 NT 22/1 Ap Bp のコンパクトなサイズと軽量により、輸送と配置が容易になり、限られたスペースや頻繁に使用されるエリアでのアプリケーションにも可能になります。
便利な機能：タンク容量を保つフラットタイプのエコフィルター付き、チリ落とし機能、満水センサーを搭載。マシンヘッドの特別なフラットデザインは、ツールやボックスの設置にも使用できます。
製品特長
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
- フルサクションパワーで長い実行時間を保証します
バッテリーの効果的な保護カバー
- バッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。
軽量でコンパクトなサイズ
- 機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|コンテナ容量 (l)
|22
|コンテナ材質
|樹脂製
|騒音値 (dB(A))
|70
|吸引風量 (l/s)
|57
|真空度 (mbar/kPa)
|152 / 15.2
|定格入力電力 (W)
|max. 575
|パイプ径 ( )
|ID 35
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|approx. 150 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 31 (7.5 Ah) / max. 24 (6.0 Ah)
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|58 / 81
|充電時電流 (A)
|6
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|7
|梱包重量 (kg)
|9.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|401 x 372 x 499
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションホースの長さ: 1.9 m
- サクションホースの種類: ベンディングパイプ含む
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 505 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- 乾湿両用フロアノズルの幅: 300 mm
- スモールノズル
製品機能
- 自動停止
- チリ落とし: 手動式チリ落とし機能
- セイフティークラス: III
動画
用途・清掃場所
- 電源のない場所の清掃に
- 頻繁に使用するエリアの清掃に
アクセサリー
NT 22/1 Ap Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。