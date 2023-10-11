もう迷わない！業務用掃除機の選び方

業務用掃除機の選び方

清掃場所の環境やゴミの種類に合った業務用掃除機を選ぶために、確認しておくべきポイントがあります。ここでは業務用掃除機を選ぶ時の4つのポイントをご紹介します。

ゴミの種類から選ぶ

清掃する場所に落ちているゴミが乾いているのか、湿っているのか、油分があるか。ゴミの種類によって、選択する業務用掃除機の種類が変わります。

乾いたゴミ、ほこり カーペットクリーナー ドライクリーナー 水分を含むゴミ、粉塵、汚水 乾湿両用クリーナー 大量のゴミ、鋭利なゴミ 産業用バキュームクリーナー

清掃場所から選ぶ

毛足の長いカーペット、狭い階段、油や削り屑が落ちる工場など、清掃場所の条件によって最適な業務用掃除機は変わります。アクセサリーを加えることで、さらに条件に合った清掃ができる場合もあります。

カーペット

カーペットの清掃はアップライト式が最適

広範囲の清掃ならカーペットスイーパーが効率的

ターボノズルを使えばカーペット掃除が可能に キャニスター型ドライクリーナーにターボノズル（別売り）を装着すれば、アップライト式クリーナーのようにローラーブラシがカーペット内部のゴミをかき出します。絡まったゴミもしっかり吸引できます。 ターボノズル詳細はこちら

ハードフロア

パワフルな吸引力で取り回しも抜群

狭い場所や入り組んだ場所でもストレスなく清掃

ウェットフロア

乾湿両用掃除機で水分を含むゴミ、汚水を吸引

鋳造や産廃工場など、大量の粉塵が出る現場や、金属加工の鋭利な切削屑や油の回収が必要な現場

強い吸引力、高耐久、大きな回収コンテナ 産業用バキュームクリーナー

専用掃除機でアスベスト清掃を強力サポート アスベスト清掃には法令で、HEPAフィルター搭載、粉じんの飛散しない方法での清掃が義務付けられています。 アスベスト専用掃除機の詳細はこちら 溶接ヒュームの除去には専用の乾湿両用掃除機がベスト 金属アーク溶接作業などから発生する溶接ヒュームを取り除くための専用の掃除機です。排気をクリーンにするHEPAフィルター、再飛散防止のためのセーフティフィルターバッグ、帯電防止機能などが搭載されています。 溶接ヒューム対策品の詳細はこちら

ドライ掃除機と乾湿両用掃除機のラインナップ

ドライ掃除機

乾湿両用掃除機

※Tactクラス・・・フィルターのチリを一定間隔で落とす「自動チリ落とし機能（Tactシステム）を搭載した機種のクラス

※Apクラス・・・ボタンを押してフィルターに溜まったチリを落とせる「チリ落とし機能」を搭載した機種のクラス

※スタンダードクラス・・・軽量・ハイパワーな汎用モデル

作業効率・お手入れ方法などから選ぶ

耐久性や吸引力は申し分なくても、清掃時やお手入れの際に手間が多くなると作業効率や快適性が落ちてしまいます。効率のよい清掃のためにも、次の項目もチェックしておきましょう。

廃棄のしやすさ、頻度は最適か？

業務用掃除機は吸引力も大事ですが、吸い込んだゴミをしっかり溜めておけるコンテナ容量も重要です。回収できるゴミの量が多ければ多いほど、廃棄頻度が減り作業効率が上がるからです。特に乾湿両用掃除機の場合、汚水回収量も確認しておくことが大切です。

※排水ホース付きタイプもあります（左記写真） ※排水ホース付きタイプもあります（上記写真）

消耗品のランニングコストは経済的か？

業務用掃除機は家庭用に比べてハードな条件での清掃に使われるため、消耗品をいかに経済的に使用できるかによって購入後のランニングコストが変わります。たとえばゴミを回収するフィルターバッグは、紙製よりも合成繊維製の方が約2倍（※当社比）の回収量があります。ゴミ捨ての回数が減り、ランニングコスト削減にも貢献します。

お手入れは簡単か？

業務用掃除機を長く使うためにお手入れは必須ですが、お手入れ方法がより簡単な機種を選べば後々の手間を省くことができます。ケルヒャーの乾湿両用掃除機なら、乾湿切り替え時の面倒なフィルター交換が不要。また、ドライ清掃時はチリ落とし機能によってフィルターの目詰まりが解消され、清掃の手を止めずに連続作業を行うことができます（いずれもTactタイプ、Apタイプの場合）。着脱できるフィルターケースにより、フィルター交換も簡単に行うことができます。

環境に配慮しているか？