気をつけたい黄砂と洗車のおはなし

ケルヒャー ジャパンが2017年2月、全国の自動車を所持する30〜50歳代の男性500人に行ったアンケート調査でも、「黄砂による車の汚れが気になる」と答えた方が64％に上りました。

そこで今回、黄砂によって汚れた車が嫌、ボディーに傷がついてしまう、洗車の回数が増えて面倒…等の悩みを持つ方が多いことを受け、高級外車も多く手がける“洗車のプロ”、株式会社ハイランダー代表取締役の田中督氏にお話を伺いました。

株式会社ハイランダーの創業は1990年11月。当時から洗車に使用しているのがケルヒャーの業務用温水高圧洗浄機です。「田中式洗車法」の考案者でもある田中氏によれば、高圧洗浄機での洗車は黄砂対策にとても有効だそうです。

3月〜5月の春の時期によく観測される黄砂。「ボディー全体に降りかかるだけでなく、目地や溝の部分にまで入り込むため、通常の手洗い洗車では洗い流すのが難しい曲者です。」

田中氏が問題視するのは黄砂が降り注いだあと。「黄砂を放置して雨が降ると張り付いてシミになり、それに日差しが加わると焼き付いて取れなくなってしまうんです。そうなる前にできるだけ早く黄砂を落とすことが重要です」。

また、タオルでこするのは黄砂を外装やガラスに擦り付けているのと同じ。キズの原因になるため、絶対にやってはいけないことです。まずは高圧洗浄機で表面についている黄砂や細かな汚れを取るのが大切です。

田中氏曰く「高圧洗浄機で黄砂や汚れを吹き飛ばした上に吸水クロスをかける、それだけでキズをつけずに愛車を綺麗にすることができるんです」。キズの原因はこすること。こすらない高圧洗浄が黄砂対策に有効、というわけなのです。

ハイランダー社がケルヒャーの業務用高圧洗浄機を用いて実施する洗車では、「純水・高温のお湯・高圧洗浄」の3つがポイント。純水により水滴の跡を防止し、水よりも汚れが浮きやすい90度のお湯を高圧で噴射することによって、高い品質を誇っています。

一般のご家庭の場合、純水や高温のお湯で洗車することは難しいですが、高圧洗浄なら家庭用高圧洗浄機で叶えることができます。

実際の洗車の様子

最後に田中氏は「車のメンテナンスとは『洗う・磨く・保護（コーティング）する』の3つを繰り返すこと。そうすればずっと新車の状態が保てます。中でも重要なのは洗うことです。一度やったら終わりではなく、日々のメンテナンスが大切なんです」と語ってくださいました。

愛車を綺麗に保つため、洗車のプロも認める“ワンランク上の洗車”を可能にするのがケルヒャーの家庭用高圧洗浄機。 田中氏は、「通常のホースだとキモの部分に届かない。少しランクの高い洗車ができるケルヒャーの家庭用高圧洗浄機を使用すれば、セミプロの洗車ができます。」とコメント。

家庭用高圧洗浄機では高温のお湯を使うことはできませんが、細かなすき間に入りこんでしまったり、こびりついてしまった黄砂を洗い流すには最適です。黄砂で愛車にキズがついてしまった！と肩を落とす前に、外壁や網戸など車以外の箇所もまるごと綺麗にできる家庭用高圧洗浄機を導入し、定期的な洗車を行ってみてはいかがでしょうか。