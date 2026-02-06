高圧洗浄機 K MINI
ケルヒャーの高圧洗浄機の中で、コンパクトなモデルであるK MINIは日本のユーザーのまだ解決されていないニーズを元に開発されました。コンパクトさに拘り、細部までコンパクトさを追求したデザインとなっています。 屋外清掃機器でありながらインテリアに馴染む親しみやすいデザインであり、また、清掃を一緒にしてくれる仲間・友達のような存在として手元においてください。
軽量コンパクトで、収納場所に困らない
コンパクトサイズのK MINIは、棚の一角や洗面台の下などすき間スペースに収納できます。
トリガーガンやノズルなどの付属品が全て収納できるケース付き。
付属品をなくさずに、コンパクトに収納できます。収納ケースは取り外しも可能なので、持ち運びや片付けもラクになりました。
狭い場所でも大活躍
トリガーガン（持ち手）からノズルの先までの長さが約55cmと、従来品より約20cm短くなりました。
密接した住宅の外壁、狭い駐車場やベランダのような狭小場所でも身動きがラクにとれ、洗浄の幅も広がります。
高圧ホースやトリガーガンなども軽量化されたことで手元が軽く、より快適に洗浄いただけます。
扱いやすくなった高圧ホース
改良された「プレミアムフレックス高圧ホース」は、しなやかな高圧ホースです。
冬場の低い気温でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。
洗浄中にホースを気にすることなくスムーズな移動を可能にします。
取り回しがスムーズで絡まりにくいので、セットアップや片付けがより簡単になりました。
コンパクトサイズ
アクセサリ収納ケース付き
電源コードもすっきり収納
K MINIはコンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つ高圧洗浄機です。
アクセサリー収納ケースをマシンの背中に、電源コードは足元に、と同梱品はすべて本体に収納される収納一体型なので、収納場所に困りません。
ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランスとガンとノズルが3分割されるので、コンパクトな収納ケースにも収まります。
またガンとノズルが短くなり、狭い場所での洗浄が楽になりました。高圧ホースには、しなやかさをもつプレミアムフレックスをさらに細くし、よりコンパクトな収納サイズと、扱いやすさを実現しました。
製品特長
コンパクトで軽量収納時に場所を取りません。 洗浄場所への持ち運びも簡単です。
取り外し可能なアクセサリー収納ケース便利で場所をとらないアクセサリー収納。
柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。
電源コードをすっきり収納
- 電源ケーブルの片付けが簡単です。
- 電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。
クイックコネクトシステム
- 高圧ホースの接続が簡単です。
製品仕様
製品スペック
|最大許容圧力 (MPa)
|2 - max. 9
|吐出水量 (l/h)
|max. 330
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (kW)
|1
|電源コード (m)
|5
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.9
|梱包重量 (kg)
|5.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|280 x 233 x 295
付属品・同梱品
- 延長ランス
- トリガーガン: ショート（G 110 Q）
- バリオスプレーランス
- 高圧ホース: 5 m, プレミアムフレックス高圧ホース
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- 電源コードを足元に収納