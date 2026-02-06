K MINIはコンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つ高圧洗浄機です。

アクセサリー収納ケースをマシンの背中に、電源コードは足元に、と同梱品はすべて本体に収納される収納一体型なので、収納場所に困りません。

ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランスとガンとノズルが3分割されるので、コンパクトな収納ケースにも収まります。

またガンとノズルが短くなり、狭い場所での洗浄が楽になりました。高圧ホースには、しなやかさをもつプレミアムフレックスをさらに細くし、よりコンパクトな収納サイズと、扱いやすさを実現しました。