コンパクトながら圧力はパワフルな K 1 X は、自宅周りの小規模な用途に最適です。片手で持ち運びができ、ベランダや網戸、比較的コンパクトな車の洗車などで活躍します。洗浄剤吸引ホース付属で、洗浄効果を高める洗浄剤を使用することもできます。付属品には、トリガーガン、高圧ホース、そして扇状に広がる広角の水ですばやくはぎ取った汚れを洗い流すワンジェットノズルが含まれます。



< サイズ >

幅約 28cm で奥行約 18cm 、高さも約 45cm と、ちょっとしたすき間に収納することができます。



< 高圧ホースは 3m>

ホースが短い分、収納時のストレスがなく自宅周りの小スペースで活躍します。



※本体に水を供給する水道ホースは付属しておりません。一般的な市販のホースまたは、ケルヒャーのアクセサリーページより「 3m 水道ホースセット」をご利用ください。

※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。