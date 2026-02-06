高圧洗浄機 K 1 X
K 1 X はコンパクトながら高圧の水で汚れを一気に落とします。 また、扇状に広がる広角の水ですばやくはぎ取った汚れを洗い流します。本体は接地面が少なく収納性に優れたタテ型ボディーでちょっとしたすき間に収納ができます。シンプルなデザインで高圧洗浄を始めてみたい方におススメのエントリーモデルです。
コンパクトながら圧力はパワフルな K 1 X は、自宅周りの小規模な用途に最適です。片手で持ち運びができ、ベランダや網戸、比較的コンパクトな車の洗車などで活躍します。洗浄剤吸引ホース付属で、洗浄効果を高める洗浄剤を使用することもできます。付属品には、トリガーガン、高圧ホース、そして扇状に広がる広角の水ですばやくはぎ取った汚れを洗い流すワンジェットノズルが含まれます。
< サイズ >
幅約 28cm で奥行約 18cm 、高さも約 45cm と、ちょっとしたすき間に収納することができます。
< 高圧ホースは 3m>
ホースが短い分、収納時のストレスがなく自宅周りの小スペースで活躍します。
※本体に水を供給する水道ホースは付属しておりません。一般的な市販のホースまたは、ケルヒャーのアクセサリーページより「 3m 水道ホースセット」をご利用ください。
※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。
製品特長
洗浄剤吸引ホース簡単に洗浄剤を利用できます。
クイックコネクトアダプター高圧ホースとアクセサリーを簡単に接続できるクイックコネクト。
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用アクセサリーを簡単に収納できます高圧ホース、ノズル、トリガーガンは、本体に取り付けることで簡単に収納できます。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 8
|吐出水量 (l/h)
|max. 330
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (W)
|1000
|電源コード (m)
|5
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|4.2
|梱包重量 (kg)
|5.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|177 x 279 x 443
付属品・同梱品
- トリガーガン: G 120 Q
- 1ジェットノズル
- 高圧ホース: 3 m
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 洗浄剤散布: 自吸用ホース
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
用途・清掃場所
- 自転車
- ガーデニング用品
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 家と庭の周辺
- バイクやスクーター