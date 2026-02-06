［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

高圧洗浄機 K 2

大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセットされているので、どんな汚れも効果的に落とせます。※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

家庭用 高圧洗浄機の選び方

＜大型ハンドルとタイヤ＞
お持ちやすいハンドルと移動に便利な大きなタイヤ付きなので、楽に製品の移動ができます。

＜2つの標準装備ノズル＞
バリオスプレーランス…圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。
サイクロンジェットノズル…高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。
また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。

※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。

製品特長
洗浄剤吸引ホース
  • 簡単に洗浄剤を利用できます。
安全弁とモーター停止機能
  • 負荷から保護します。
ノズル収納ホルダー（本体）
  • ノズルを収納できます。
サイクロンジェットノズル
  • 広角ノズルよりパワフルなサイクロンジェットノズル。
フィルター
  • ポンプ内部にゴミが侵入するのを防ぎます。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
最大許容圧力 (MPa) max. 9
吐出水量 (l/h) max. 360
給水温度 (°C) max. 40
消費電力 (kW) 1.25
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 5.5
梱包重量 (kg) 7.8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 242 x 280 x 783

付属品・同梱品

  • トリガーガン: 簡単ワンタッチ接続
  • バリオスプレーランス
  • サイクロンジェットノズル
  • 高圧ホース: 8 m
  • 本体側カップリング

製品機能

  • クイックコネクト接続（本体）
  • 洗浄剤散布: 洗剤吸引機能
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
高圧洗浄機 K 2
高圧洗浄機 K 2
用途・清掃場所
  • 自転車
  • ガーデニング用品
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 家と庭の周辺
  • バイクやスクーター
アクセサリー
洗浄剤
img_accessory_hp_300_150
img_taiken_300_150

