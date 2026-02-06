大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセットされているので、どんな汚れも効果的に落とせます。



＜大型ハンドルとタイヤ＞

お持ちやすいハンドルと移動に便利な大きなタイヤ付きなので、楽に製品の移動ができます。



＜2つの標準装備ノズル＞

バリオスプレーランス…圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。

サイクロンジェットノズル…高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。

また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。



※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。