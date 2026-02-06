高圧洗浄機 K 2
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセットされているので、どんな汚れも効果的に落とせます。※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセットされているので、どんな汚れも効果的に落とせます。
＜大型ハンドルとタイヤ＞
お持ちやすいハンドルと移動に便利な大きなタイヤ付きなので、楽に製品の移動ができます。
＜2つの標準装備ノズル＞
バリオスプレーランス…圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。
サイクロンジェットノズル…高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。
また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。
※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。
製品特長
洗浄剤吸引ホース
- 簡単に洗浄剤を利用できます。
安全弁とモーター停止機能
- 負荷から保護します。
ノズル収納ホルダー（本体）
- ノズルを収納できます。
サイクロンジェットノズル
- 広角ノズルよりパワフルなサイクロンジェットノズル。
フィルター
- ポンプ内部にゴミが侵入するのを防ぎます。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 9
|吐出水量 (l/h)
|max. 360
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (kW)
|1.25
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|5.5
|梱包重量 (kg)
|7.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|242 x 280 x 783
付属品・同梱品
- トリガーガン: 簡単ワンタッチ接続
- バリオスプレーランス
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース: 8 m
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 洗浄剤散布: 洗剤吸引機能
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
用途・清掃場所
- 自転車
- ガーデニング用品
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 家と庭の周辺
- バイクやスクーター