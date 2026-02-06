K 2 シリーズ最高の洗浄力で初めての静音モデル。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。



＜静音なのに軽い＞

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK 2 モデルよりも約50％カット。本体質量は静音モデル最軽量（特定法人専用モデルを除く）のわずか5.8kgだから片手でラクに持ち運びできます。



＜スマート収納＞

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。



＜接続が簡単＞

本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。