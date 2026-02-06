高圧洗浄機 K 5 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
「水冷式モーター」を採用し、安定したモータートルクと体感音で50％ のノイズカットを実現したケルヒャー高圧洗浄機の最高峰モデル。12mプレミアムフレックス高圧ホース とホースリール、K 5 プレミアム サイレント専用の「5 in 1 マルチジェットノズル」と「テラスクリナー T 7 Plus」を標準装備し、あらゆるシーンや場所での清掃体験を効率よく、効果的に行えるモデルです。
（西日本/60Hz地域用はこちら）
プレミアムな高圧洗浄機シリーズ
日本の消費者ニーズに応え、2008年に静音モデルの開発がスタートしました。目標は「音圧レベルの10dB低減」「静かなのにパワフル洗浄」。改良・試行錯誤を繰り返しながら、目標値を達成することができました。進化を続けるケルヒャーのサイレントモデルと、それを生み出した開発者インタビューは下記リンクからチェック！高圧洗浄機 最高峰シリーズの静音化テクノロジー
プレミアムなアクセサリーが満載
1つで5役の「マルチパワージェット」、水ハネを防ぎ短時間で広いエリアを洗浄する「テラスクリーナー」、しなやかで扱いやすい「プレミアムフレックス高圧ホース」が標準装備されています。ケルヒャー高圧洗浄機史上最も豪華で贅沢なアクセサリーで、お掃除がより楽しくなります。
本体にすっきり収納
トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。背面のーホースリールは12m高圧ホースを巻き取り収納できるので、準備や片付けが簡単になりました。
マシンの移動がラクに
洗浄剤を簡単にセッティング
しなやかで扱いやすい高圧ホース
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
＜水冷式モーター、サイレント技術＞
ハイパフォーマンスな洗浄効果を実現する水冷式モーターは、給水口から取り込んだ水でモーターを冷やして安定したトルクを生み出し、汚れを落とす圧力と洗浄に欠かせない水量を均一供給することで無駄のない効果的な洗浄性能を生み出します。
モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10db削減、体感レベルでノイズを50％カット。 高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。
※水冷式モーター製品は、お住まいの地域の電源周波数に合わせた製品をお選びください。
「50Hz地域（東日本）」で「60Hzモデル」を、また「60Hz地域（西日本）」で「50Hzモデル」を使用することはできませんのでご注意ください。
＜高圧ホースとホースリール＞
K 5 プレミアム サイレントには、取り回しが良く、広範囲の洗浄に便利な12mのプレミアムフレックスホースが付属、高圧ホースを巻き取り収納可能なホースリールも標準装備しているので洗浄準備や掃除後の収納がとても簡単に行えます。
＜特別なオリジナル洗浄アクセサリー＞
K 5 プレミアム サイレント専用のアクセサリー「5 in 1 マルチジェットノズル」と「テラスクリナー T 7 Plus」を標準装備。
「5 in 1 マルチジェットノズル」は、サイクロンジェット、バリオ、直噴など、一本のノズルで5種類の水流を自在に利用可能で、あらゆるシーンの洗浄に対応しています。
「テラスクリナー T 7 Plus」は、水ハネを抑えた回転フラットジェットノズルを採用したテラスクリーナー機能を含めた3種類の洗浄モードを搭載し、テラス、駐車場、壁面など広範囲面の洗浄をより便利に行うことが出来ます。
＜簡単接続＞
高圧ホースと洗浄ガンを接続する際は、ワンタッチで接続できる「クイックコネクト仕様」なので簡単に、素早く清掃準備、後片付けが行えます。
＜安心長持ち＞
水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます（当社モデルでの比較）。
メーカー保証は3年の長期保証です。（購入後1ヵ月以内に当社WEBサイトでのユーザー登録が条件となります。）
※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※製品をご使用いただくには、購入後に本体を組み立てる必要があります。 組立時間の目安は、約20分程度を要します。
製品特長
伸縮ハンドル
- コンパクトに収納できます。
洗浄剤ホルダー（ケルヒャー純正洗浄剤ボトル用）
- ケルヒャー純正洗浄剤ボトルを差し込むだけで使用できる「洗浄剤ホルダー」。
- 高圧洗浄機で洗浄剤を素早く、便利に、快適に塗布。
- ケルヒャー純正洗浄剤は洗浄効果を高め、洗浄対象の表面を保護・ケアします。
プレミアムフレックスホース
- 細くてしなやかな高圧ホースは、からまないので取り扱いがとても楽。
- ポリウレタン製のプレミアムフレックスホースは特殊構造により、しなやかで取り回しもよく、より洗浄を快適に行えます。
サイドノズル調節ダイヤル
- 段差やコーナーも、水ハネ無く洗浄できます。
360度回転ブラシヘッド
- 回転するヘッドが、狭い場所の掃除を快適にします。
サイド洗浄時水ハネ防止ブラシ
- ノズル位置に関係なく、水ハネを防ぎます。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 12
|吐出水量 (l/h)
|max. 430
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (kW)
|1.4
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|13.7
|梱包重量 (kg)
|18.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|417 x 306 x 584
付属品・同梱品
- テラスクリーナー: T 7 Plus
- トリガーガン: G 180 Q
- マルチパワージェットノズル
- 高圧ホース: 12 m, プレミアムフレックス高圧ホース
- 本体側カップリング
製品機能
- ホースリール（高圧ホース用）
- 収納用ネット
- クイックコネクト接続（本体）
- 洗浄剤散布: 洗剤吸引機能
- 伸縮ハンドル
- 水冷式モーター
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- ため水を使用可能
動画
用途・清掃場所
- 自転車
- ガーデニング用品
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 家と庭の周辺
- バイクやスクーター
- 軽自動車や普通乗用車
- ベランダ
- 窓やガラス家具の表面
- 浴室