大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセット、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引･塗布する事でどんな汚れも効果的に落とせます。※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

洗車も簡単

本体の「洗浄剤吸引ホース」を引き延ばし、洗浄剤の中に直接入れ、バリオスプレーランスを低圧モードにして洗浄剤を吹き付けます。
洗浄剤を使うことで、水だけでは落ちにくい汚れも効果的に落とすことができます。
※洗浄剤は別売です。

2つのノズルで効率よく洗浄

広角噴射の「バリオスプレーランス」と水流を高速回転させ強く噴射する「サイクロンジェットノズル」の2つが標準装備。ノズルを使い分けて効率よく洗浄することができます。

持ち運びがラクラク

ハンドルとタイヤで持ち運びが簡単。凸凹のある場所も安定して移動することができます。

コンパクトサイズ
キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。

＜ハンドルとタイヤ＞
持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。

＜2種類の標準装備ノズル＞
バリオスプレーランス…圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。
サイクロンジェットノズル…高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。
サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剝がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。

※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

高圧洗浄機 K 2 Upright: 洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 （別売り） は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
高圧洗浄機 K 2 Upright: 整理整頓に
整理整頓に
電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。
高圧洗浄機 K 2 Upright: 大きなタイヤ
大きなタイヤ
庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。
クイックコネクトシステム
  • 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
製品仕様

製品スペック

最大許容圧力 (MPa) max. 9
吐出水量 (l/h) max. 390
消費電力 (W) 1250
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 4.9
梱包重量 (kg) 7.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 242 x 285 x 790

付属品・同梱品

  • トリガーガン: G 120 Q
  • バリオスプレーランス
  • サイクロンジェットノズル
  • 高圧ホース: 8 m
  • 本体側カップリング

製品機能

  • クイックコネクト接続（本体）
  • 洗浄剤散布: 洗剤吸引機能
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
用途・清掃場所
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • ガーデニング用品
  • テラス
  • 軽自動車や普通乗用車
  • バイクやスクーター
  • 自転車
  • 窓やガラス家具の表面
