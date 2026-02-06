キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。



＜ハンドルとタイヤ＞

持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。



＜2種類の標準装備ノズル＞

バリオスプレーランス…圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。

サイクロンジェットノズル…高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。

サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剝がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。



※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。