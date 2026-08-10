高圧洗浄機専用アクセサリーのデッキクリーナー PS 20は、水の飛び跳ねが少なく噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。

先端が90度回転するので、狭い場所での掃除に便利です。

※ハンドヘルドクリーナー（KHB 5）、エンジン式の高圧洗浄機には使用できません。