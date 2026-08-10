デッキクリーナー PS 20【K 2〜K 5高圧洗浄機専用】
高圧洗浄機専用アクセサリーのデッキクリーナー PS 20です。水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
※ハンドヘルドクリーナー（KHB 5）、エンジン式の高圧洗浄機には使用できません。
高圧洗浄機専用アクセサリーのデッキクリーナー PS 20は、水の飛び跳ねが少なく噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
先端が90度回転するので、狭い場所での掃除に便利です。
※ハンドヘルドクリーナー（KHB 5）、エンジン式の高圧洗浄機には使用できません。
製品特長
2つの高圧ノズル
- 従来のブラシやたわしの掃除と比べて洗浄力が違います。
コンパクト設計
- コーナーの掃除に最適、水ハネもしません。
高圧水のパワフルな洗浄力
- 様々な種類の頑固な汚れも落とします。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.8
|梱包重量 (kg)
|1.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|729 x 198 x 768
動画
適合機種
用途・清掃場所
- テラス
- 車庫
- 小道
- （庭） 玄関、車道
- ベランダ