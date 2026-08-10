＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

デッキクリーナー　PS 20【K 2〜K 5高圧洗浄機専用】

高圧洗浄機専用アクセサリーのデッキクリーナー PS 20です。水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
※ハンドヘルドクリーナー（KHB 5）、エンジン式の高圧洗浄機には使用できません。

高圧洗浄機専用アクセサリーのデッキクリーナー PS 20は、水の飛び跳ねが少なく噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
先端が90度回転するので、狭い場所での掃除に便利です。
※ハンドヘルドクリーナー（KHB 5）、エンジン式の高圧洗浄機には使用できません。

製品特長
2つの高圧ノズル
  • 従来のブラシやたわしの掃除と比べて洗浄力が違います。
コンパクト設計
  • コーナーの掃除に最適、水ハネもしません。
高圧水のパワフルな洗浄力
  • 様々な種類の頑固な汚れも落とします。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.8
梱包重量 (kg) 1.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 729 x 198 x 768
動画
用途・清掃場所
  • テラス
  • 車庫
  • 小道
  • （庭） 玄関、車道
  • ベランダ

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