ウルトラフォームセット

3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。

液性：弱アルカリ性