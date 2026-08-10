ウルトラフォームセット
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
液性：弱アルカリ性
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
液性：弱アルカリ性
製品特長
革新的なフォームノズル
- 強力な泡を作ります
キット付き
- さまざまな洗剤に使える実用的なキットです
洗剤の付け替えが簡単
- ワンアクションで洗剤を付け替えられます
洗剤を吹き付けます
- 用途に合わせて洗剤の量を調整。
半透明の洗剤容器
- 内容量が分かりやすい。
製品仕様
製品スペック
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|1.5
|梱包重量 (kg)
|1.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|230 x 105 x 285
|互換性
|2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター
- キャンピングカー