フォームノズル（大）

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、ラクに塗布できるアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量：0.6L　※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、ラクに塗布できるアクセサリーです。使い方も簡単。ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機洗浄剤をタンクに注ぎ、ノズルをトリガーガンに接続するだけ。
タンク容量は0.6Lで、洗浄剤の量を調節できるダイヤル付きです。すべてのケルヒャー 家庭用高圧洗浄機にご使用できます。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません

製品特長
タンク容量 0.6L
  • 詰め替えの手間がありません
洗剤を簡単に交換可能
  • 簡単に接続が可能です。
しっかりとした泡を塗布
  • いろいろな表面を簡単に洗浄
洗剤を吹き付けます
  • 用途に合わせて洗剤の量を調整。
半透明の洗剤容器
  • 内容量が分かりやすい。
製品仕様

製品スペック

アンスラサイトグレー
重量 (kg) 0.2
梱包重量 (kg) 0.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 93 x 201 x 184
互換性 2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
動画
用途・清掃場所
  • 自動車
  • ガラスの温室
  • バイクやスクーター
  • テラス
  • ブラインド／ローラーシャッター
  • 小道
  • （庭） 玄関、車道
  • フェンスやブロック塀
  • キャンピングカー
洗浄剤