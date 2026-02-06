泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、ラクに塗布できるアクセサリーです。使い方も簡単。ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機洗浄剤をタンクに注ぎ、ノズルをトリガーガンに接続するだけ。

タンク容量は0.6Lで、洗浄剤の量を調節できるダイヤル付きです。すべてのケルヒャー 家庭用高圧洗浄機にご使用できます。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。

※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません