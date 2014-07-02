3 in 1 カーシャンプー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。

液性：弱アルカリ性