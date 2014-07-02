3 in 1 カーシャンプー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
液性：弱アルカリ性

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 1
パッケージ (個) 6
重量 (kg) 1
梱包重量 (kg) 1.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 100 x 100 x 215
特性
  • 強力かつ優しい多目的クリーナー
  • 自動車やバイクの洗浄に
  • ケルヒャー高圧洗浄機と一緒に使用することで洗浄が素早く効率的に
  • 筋が残らない速乾性で、洗浄後の磨き上げが不要
  • ボディにツヤを与えるワックス効果
  • プラグインシステムは、簡単に洗浄剤をセットできるのでケルヒャー高圧洗浄機に最適
  • 希釈する必要がなくそのまま使用できる洗浄剤
  • Kärcher製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています
  • ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています
  • ドイツ製
3 in 1 カーシャンプー, 1l
ご使用時、保管時の注意点
EC指令による警告と安全勧告
  • P102 子供の手の届かないところに置くこと。
用途・清掃場所
  • 自動車