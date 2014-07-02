3 in 1 カーシャンプー
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
液性：弱アルカリ性
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|1
|パッケージ (個)
|6
|重量 (kg)
|1
|梱包重量 (kg)
|1.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|100 x 100 x 215
特性
- 強力かつ優しい多目的クリーナー
- 自動車やバイクの洗浄に
- ケルヒャー高圧洗浄機と一緒に使用することで洗浄が素早く効率的に
- 筋が残らない速乾性で、洗浄後の磨き上げが不要
- ボディにツヤを与えるワックス効果
- プラグインシステムは、簡単に洗浄剤をセットできるのでケルヒャー高圧洗浄機に最適
- 希釈する必要がなくそのまま使用できる洗浄剤
- Kärcher製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています
- ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています
- ドイツ製
ご使用時、保管時の注意点
EC指令による警告と安全勧告
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
適合機種
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（西日本/60Hz地域用）
- K 4 H 直営店専用 50Hz
- K 4 H 直営店専用 60Hz
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（東日本/50Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（西日本/60Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
用途・清掃場所
- 自動車