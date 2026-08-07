フォームノズル

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量：300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません

強力な泡でいろいろな表面を簡単に洗浄できます。
車、外壁、玄関、アプローチなどの小道、階段、テラス、屋外家具、などに最適。
タンク容量約300mL。
ケルヒャーの洗剤を直接タンクに注ぎ、ノズルをガンに取り付けて泡を噴射します。必要に応じて噴射の向きを調整できます。
ケルヒャーの高圧洗浄機に適しています。

製品特長
洗剤を簡単に交換可能
  • 簡単に接続が可能です。
しっかりとした泡を塗布
  • いろいろな表面を簡単に洗浄
半透明の洗剤容器
  • 内容量が分かりやすい。
製品仕様

製品スペック

アンスラサイトグレー
重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 118 x 93 x 118
互換性 2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
用途・清掃場所
  • 自動車
  • ガラスの温室
  • バイクやスクーター
  • テラス
  • ブラインド／ローラーシャッター
  • 小道
  • （庭） 玄関、車道
  • フェンスやブロック塀
  • キャンピングカー
洗浄剤