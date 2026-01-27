ホイールクリーナー プレミアム

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。
液性：中性

製品仕様

製品スペック

内容量 (ml) 500
パッケージ (個) 8
梱包重量 (kg) 0.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 70 x 100 x 245
ホイールクリーナー プレミアム, 500ml
用途・清掃場所
  • ホイール