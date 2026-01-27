ホイールクリーナー プレミアム
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。
液性：中性
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。
液性：中性
製品仕様
製品スペック
|内容量 (ml)
|500
|パッケージ (個)
|8
|梱包重量 (kg)
|0.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|70 x 100 x 245
適合機種
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（西日本/60Hz地域用）
- K 4 H 直営店専用 50Hz
- K 4 H 直営店専用 60Hz
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（東日本/50Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（西日本/60Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
用途・清掃場所
- ホイール