LBL 2 （ブロア） バッテリーセット
最大風速210km/hの送風パワーで効率よくゴミを集めることができるブロアです。本体は3つのパーツに分解できるのでコンパクトに収納可能！
LBL 2（ブロア）バッテリーセットは、人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。
最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
製品特長
210km/hのパワフル送風機能家の周りやガレージの落ち葉をパワフルに吹飛ばします。
取り外し可能なフラットノズルフラットノズルを使えば、送風をコントロールし易くなります。
スクレーパー機能付き（フロアノズル先端）こびり付いた枯葉も、フラットノズルのスクレーパーで擦り取れます。
人間工学に基づいた使いやすい設計
- 計算された重量バランスで、楽に作業できます。
着脱可能ノズル
- 本体とブロアチューブを3分割できるので、コンパクトに収納可能です。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
- ケルヒャー のバッテリーパワーはリチウムイオン電池採用なので、長持ちパワフル！
- バッテリーパワー18V対応の他ケルヒャー製品と共用可能。
- リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|風速 (km/h)
|max. 210
|風量 (m³/h)
|220
|速度調整
|なし
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|max. 400 （2.5 Ah） / max. 800 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 22 （2.5 Ah） / max. 44 （5.0 Ah）
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.9
|梱包重量 (kg)
|6.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|975 x 170 x 305
付属品・同梱品
- 210km/hのパワフル送風機能
- フラットノズル（スクレーパー機能付き）
動画
用途・清掃場所
- 家まわりの落ち葉の掃除
- 庭木の剪定後に出る枝葉ゴミの片付け
- 家と庭の周辺
アクセサリー
KARCHER ブロアについて
＜ブロアとは＞
モーターやファンで空気を吸い込み、ノズルの先端から空気を送り出す送風機のこと。ブロアーやブロワーなどとも言う。
＜ケルヒャーのブロワの特長＞
ケルヒャーのガーデンツールは、同じ規格の交換できる充電式バッテリーを使用します。充電式なので、コードを機にする必要がないので、庭仕事にはとても便利です。
LBL 2（ブロア）は、ゴミや枯れ枝、落ち葉などを空気で集めることができるので、ほうきではかき集めにくい場所でも効率よく庭掃除を行うことができます。