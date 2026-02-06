KARCHER ブロアについて

＜ブロアとは＞

モーターやファンで空気を吸い込み、ノズルの先端から空気を送り出す送風機のこと。ブロアーやブロワーなどとも言う。

＜ケルヒャーのブロワの特長＞

ケルヒャーのガーデンツールは、同じ規格の交換できる充電式バッテリーを使用します。充電式なので、コードを機にする必要がないので、庭仕事にはとても便利です。

LBL 2（ブロア）は、ゴミや枯れ枝、落ち葉などを空気で集めることができるので、ほうきではかき集めにくい場所でも効率よく庭掃除を行うことができます。