HGE 18-50は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。

左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。

ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。

左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。

また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。

バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。