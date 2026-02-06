ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット
HGE 18-50は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。
ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。
左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。
また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。
製品特長
刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームヘッジブルームで刈り取った枝をすくい受けるので、切った枝葉が樹木の中に落ちにくいです。
ノコギリ機能のこぎり機能で枝も切ることができます。
ダイヤモンド研磨されたブレード
- ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味が鋭く、綺麗な剪定が行えます。
人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 長時間の作業でも、しっかり握れるハンドルで楽に作業できます。
刃先のコントロールガード
- ブレードを保護し、建物への不意な損傷を防ぎます。
- ブレードを守りつつ、壁などへの吊り下げ収納可能が可能です。
誤動作防止の安全ダブルロックスイッチ
- 意図しない誤動作を防ぐ安全ダブルロックスイッチ搭載。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
- リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。
- 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
- バッテリーパワー18V対応の他ケルヒャー製品と共用可能。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|刈込み幅 (cm)
|50
|刃間隔 (mm)
|22
|速度調整
|なし
|ストローク速度 (cuts/min)
|2700
|刈込刃の種類
|ダイヤモンド研磨
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1充電あたり作業量 * (m)
|max. 325 （2.5 Ah） / max. 650 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 40 （2.5 Ah） / max. 80 （5.0 Ah）
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.9
|梱包重量 (kg)
|13.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|970 x 213 x 188
生垣の高さ：1m、片側カット
付属品・同梱品
- 刈刃ガード
- 刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルーム
製品機能
- ハンドル: 回転式
- ノコギリ機能
- 刃先のコントロールガード
- 吊り下げ保管用ループ