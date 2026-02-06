GSH 18-20は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。

切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。

軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。

幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。

また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。

2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。

バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。