生垣バリカン GSH 18-20 バッテリーセット
GSH 18-20は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。
軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。
幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。
また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。
2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。
製品特長
1つで2役使用場所や用途に合わせて付け替えられる2タイプの替刃付き。（写真の替刃は「芝生用バリカン」）
特別な工具無しで取替え可能な交換刃インテリジェンス・スクリュー（交換ネジ）で、交換刃を簡単に取替可能です。
ダイヤモンド研磨された両面刃正確な剪定が可能です。
ブレードポイントプロテクターと吊り下げ用ループ
- ブレードを守りつつ、壁などへの吊り下げ収納可能が可能です。
人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 長時間使っても疲れないハンドルデザイン。
安全ロックスイッチ
- 意図しない誤動作を防ぐ安全ロックスイッチ搭載。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
- リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|庭木用刃の刈込み幅 (cm)
|20
|庭木用刃の刃間隔 (mm)
|10
|芝生用バリカンの刈込み幅 (cm)
|12
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1充電あたり作業量目安（庭木用刃）* (m)
|max. 800 （2.5 Ah） / max. 1600 （5.0 Ah）
|1充電あたり作業量目安（芝生用バリカン） (m)
|max. 1000 （2.5 Ah） / max. 2000 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 100 （2.5 Ah） / max. 200 （5.0 Ah）
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|1.4
|梱包重量 (kg)
|8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|582 x 100 x 174
作業量（m）, ブレード長
付属品・同梱品
- 庭木用刃
- 芝生用バリカン
- 刈刃ガード
製品機能
- 吊り下げ保管用ループ
動画
用途・清掃場所
- 植え込みや、庭の低木の剪定に