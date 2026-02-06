WRE 18-55は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー（雑草刈機）です。

高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。

3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。

特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。

バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。