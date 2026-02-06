雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット
WRE 18-55は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー（雑草刈機）です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。
特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。
製品特長
新設計ナイロンストリップ高速回転するナイロンストリップで、苔や雑草をを手早く、簡単に除去することができます。
地面衝突回避設計本体が地面に触れることなく、作業可能な安全設計。
ナイロンストリップ：簡単交換システム特別な工具無しで、簡単にナイロンストリップを取替え可能です。
3ポジションで角度調整可能なクリーニングヘッドユニット
- 作業場所や体格に合わせて、3ポジションで首振り角度を調整できるクリーニングヘッドユニット。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニット
- 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットで、誰でも楽な姿勢で作業できます。
人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 身体への負担を軽減するエルゴノミクス（人間工学）デザインを採用。
肩掛けバンド取り付け用ループ
- 肩掛けバンド取り付け用ループ付き（ハンドル部）。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
- 待ち運びやすく、使いやすい。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|ブラシ回転数 (rpm)
|2300 - 2800
|ブラシ幅 (mm)
|180
|ブラシ素材
|ナイロン
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|max. 15 （2.5 Ah） / max. 30 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|approx. 15 （2.5 Ah） / approx. 30 （5.0 Ah）
|色
|黒
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.9
|梱包重量 (kg)
|12.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1320 x 230 x 380
付属品・同梱品
- ナイロンストリップ: 2 個
製品機能
- 飛び跳ね防止
- フロアノズルホーム
- 3段階で長さ調整可能なハンドルユニット
- 吊り下げ保管用ループ
- 安全ロックスイッチ
動画
用途・清掃場所
- 苔