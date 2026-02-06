雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット

WRE 18-55は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー（雑草刈機）です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。
特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

製品特長
バッテリー式ブロワーバキューム 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット: 新設計ナイロンストリップ
新設計ナイロンストリップ
高速回転するナイロンストリップで、苔や雑草をを手早く、簡単に除去することができます。
バッテリー式ブロワーバキューム 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット: 地面衝突回避設計
地面衝突回避設計
本体が地面に触れることなく、作業可能な安全設計。
バッテリー式ブロワーバキューム 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット: ナイロンストリップ：簡単交換システム
ナイロンストリップ：簡単交換システム
特別な工具無しで、簡単にナイロンストリップを取替え可能です。
3ポジションで角度調整可能なクリーニングヘッドユニット
  • 作業場所や体格に合わせて、3ポジションで首振り角度を調整できるクリーニングヘッドユニット。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニット
  • 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットで、誰でも楽な姿勢で作業できます。
人間工学に基づいたハンドルデザイン
  • 身体への負担を軽減するエルゴノミクス（人間工学）デザインを採用。
肩掛けバンド取り付け用ループ
  • 肩掛けバンド取り付け用ループ付き（ハンドル部）。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
  • 待ち運びやすく、使いやすい。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
ブラシ回転数 (rpm) 2300 - 2800
ブラシ幅 (mm) 180
ブラシ素材 ナイロン
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
1回の充電あたりの清掃能力 (m²) max. 15 （2.5 Ah） / max. 30 （5.0 Ah）
使用時間（一回の充電） (min) approx. 15 （2.5 Ah） / approx. 30 （5.0 Ah）
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.9
梱包重量 (kg) 12.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1320 x 230 x 380

付属品・同梱品

  • ナイロンストリップ: 2 個

製品機能

  • 飛び跳ね防止
  • フロアノズルホーム
  • 3段階で長さ調整可能なハンドルユニット
  • 吊り下げ保管用ループ
  • 安全ロックスイッチ
バッテリー式ブロワーバキューム 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット
動画
用途・清掃場所
アクセサリー

