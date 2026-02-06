チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、工具不要のチェーン・テンションシステムを搭載した、軽量で多目的に使用できる樹木メンテナンスに最適なチェンソーです。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。
さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。
また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
製品特長
工具不要のチェーン・テンションシステムチェーンテンショナーリングでテンション調整。
自動チェーン注油機能メンテナンス面にも配慮したバッテリーチェンソー。
キックバック防止機能反動で即座に動作を停止する（安全に配慮した設計）。
スパイクバンパー
- チェーン刃はガイドバーの溝に装着されるので、安全に駆動し、真直ぐな切断が可能です。
最高速度
- チェーンスピードは10m/s。 高速な切断スピードで作業できます。
多用途に使用可能
- ブレード長 30 cmで、多用途に使用できます。
安全ロック機構
- 誤作動防止機構。
油量計測可能なオイルタンク
- オイル量が視認できるので、いつでもチェーンオイルの状態を把握できます。
ブラシレスモーター
- ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
- リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。
- 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
- バッテリーパワー18V対応の他ケルヒャー製品と共用可能。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|ガイドバー (cm)
|30
|チェーンスピード (m/s)
|10
|チェーンピッチ
|3/8" LP
|チェーンゲージ
|1.1 mm / 0.043"
|ドライブリンク数
|45
|オイルタンク容量 (ml)
|200
|音量パワーレベルの保証 (dB(A))
|101
|フロントハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²)
|3.5
|リアハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²)
|5.2
|駆動
|ブラシレスモーター
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1充電あたり作業量 * (Cuts)
|max. 35 （2.5 Ah） / max. 70 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 10 （2.5 Ah） / max. 20 （5.0 Ah）
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.4
|梱包重量 (kg)
|5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø10 cmの枝
付属品・同梱品
- ガイドバー
- チェーン刃
- オイルボトル
製品機能
- チェーンカバー
- 工具不要のチェーン・テンションシステム
- 自動チェーン注油機能
- チェーンブレーキ
- オイルレベル計
用途・清掃場所
- 枝
- 薪
- 樹木