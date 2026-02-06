チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。

さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。

また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。

バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。