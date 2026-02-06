チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、工具不要のチェーン・テンションシステムを搭載した、軽量で多目的に使用できる樹木メンテナンスに最適なチェンソーです。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。
さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。
また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。

製品特長
バッテリー式チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット: 工具不要のチェーン・テンションシステム
工具不要のチェーン・テンションシステム
チェーンテンショナーリングでテンション調整。
バッテリー式チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット: 自動チェーン注油機能
自動チェーン注油機能
メンテナンス面にも配慮したバッテリーチェンソー。
バッテリー式チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット: キックバック防止機能
キックバック防止機能
反動で即座に動作を停止する（安全に配慮した設計）。
スパイクバンパー
  • チェーン刃はガイドバーの溝に装着されるので、安全に駆動し、真直ぐな切断が可能です。
最高速度
  • チェーンスピードは10m/s。 高速な切断スピードで作業できます。
多用途に使用可能
  • ブレード長 30 cmで、多用途に使用できます。
安全ロック機構
  • 誤作動防止機構。
油量計測可能なオイルタンク
  • オイル量が視認できるので、いつでもチェーンオイルの状態を把握できます。
ブラシレスモーター
  • ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
  • リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。
  • 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
  • バッテリーパワー18V対応の他ケルヒャー製品と共用可能。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
ガイドバー (cm) 30
チェーンスピード (m/s) 10
チェーンピッチ 3/8" LP
チェーンゲージ 1.1 mm / 0.043"
ドライブリンク数 45
オイルタンク容量 (ml) 200
音量パワーレベルの保証 (dB(A)) 101
フロントハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²) 3.5
リアハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²) 5.2
駆動 ブラシレスモーター
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
1充電あたり作業量 * (Cuts) max. 35 （2.5 Ah） / max. 70 （5.0 Ah）
使用時間（一回の充電） (min) max. 10 （2.5 Ah） / max. 20 （5.0 Ah）
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 3.4
梱包重量 (kg) 5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 690 x 230 x 245

* Ø10 cmの枝

付属品・同梱品

  • ガイドバー
  • チェーン刃
  • オイルボトル

製品機能

  • チェーンカバー
  • 工具不要のチェーン・テンションシステム
  • 自動チェーン注油機能
  • チェーンブレーキ
  • オイルレベル計
バッテリー式チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット
用途・清掃場所
  • 樹木
アクセサリー

