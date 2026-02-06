刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット
LTR 18-30 は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー（刈払機）です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。 折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
LTR 18-30 は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー（刈払機）です。
高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。
身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。
コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
製品特長
自動送り出し機能付きナイロンコード刃庭の狭い場所や隅も草刈り可能です。 高速回転するナイロンコードで静かに、正確に草刈りできます。
キワ刈りカッティングヘッドの向きを変えられるので、楽にキワ刈りが行えます。
カッティングヘッド調整機能カッティングヘッドの角度を変えて、ベンチの下など隙間の草刈りも楽に行えます。
プラントプロテクター（折り畳み式）
- プラントプロテクターを使うことで、花や植物を傷つけずに草刈り作業が行えます。
伸縮ポール
- 使用者の身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポールで、楽な姿勢で草刈りが行えます。
人間工学に基づいたハンドルデザイン
- ラバー製ハンドルは、グリップし易く、しっかりと握ることができます。
- 人間工学に基づいたハンドルデザインと、位置調整可能なフロントハンドルで快適に草刈りを行えます。
自動送り出し機能付きナイロンコード刃
- ナイロンコード刃は自動送り出し機能付きなので、作業開始時に自動的に最適な長さに再調整できます。
プロテクションカバー
- プロテクションカバーで、作業時の飛散物（小石などの飛散）からガードします。
- 付属のレストを使用すれば、作業の合間にトリマを立て掛けることができます。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
- リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。
- 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
- バッテリーパワー18V対応の他ケルヒャー製品と共用可能。
作業に合わせてダブルブレードカッター（オプション）も使える
- ナイロンコードでは刈り取れない太く固い草を刈る事ができます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|刈込幅 (cm)
|30
|刈刃種類
|ラインヘッド
|ナイロンコード送り出し
|自動的に
|ナイロンコード形状
|ツイストタイプ
|ナイロンコード直径 (mm)
|1.6
|速度調整
|なし
|回転速度 (rpm)
|7800
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1充電あたり作業量 * (m)
|max. 350 （2.5 Ah） / max. 700 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 30 （2.5 Ah） / max. 60 （5.0 Ah）
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.5
|梱包重量 (kg)
|11.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1325 x 312 x 315
芝生のキワ
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器を含む
製品機能
- コイル
- プラントプロテクター
- 位置調整
- フロントハンドルは取り外し可能
- 回転するカッティングヘッド
動画
用途・清掃場所
- 芝生