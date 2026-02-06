LTR 18-30 は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー（刈払機）です。

高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。

身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。

コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。

バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。