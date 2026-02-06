刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット

LTR 18-30 は、コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー（刈払機）です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。　折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。
身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。
コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

製品特長
バッテリー式芝トリマー 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット: 自動送り出し機能付きナイロンコード刃
自動送り出し機能付きナイロンコード刃
庭の狭い場所や隅も草刈り可能です。 高速回転するナイロンコードで静かに、正確に草刈りできます。
バッテリー式芝トリマー 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット: キワ刈り
キワ刈り
カッティングヘッドの向きを変えられるので、楽にキワ刈りが行えます。
バッテリー式芝トリマー 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット: カッティングヘッド調整機能
カッティングヘッド調整機能
カッティングヘッドの角度を変えて、ベンチの下など隙間の草刈りも楽に行えます。
プラントプロテクター（折り畳み式）
  • プラントプロテクターを使うことで、花や植物を傷つけずに草刈り作業が行えます。
伸縮ポール
  • 使用者の身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポールで、楽な姿勢で草刈りが行えます。
人間工学に基づいたハンドルデザイン
  • ラバー製ハンドルは、グリップし易く、しっかりと握ることができます。
  • 人間工学に基づいたハンドルデザインと、位置調整可能なフロントハンドルで快適に草刈りを行えます。
自動送り出し機能付きナイロンコード刃
  • ナイロンコード刃は自動送り出し機能付きなので、作業開始時に自動的に最適な長さに再調整できます。
プロテクションカバー
  • プロテクションカバーで、作業時の飛散物（小石などの飛散）からガードします。
  • 付属のレストを使用すれば、作業の合間にトリマを立て掛けることができます。
18Vバッテリーパワー（バッテリープラットフォーム）
  • リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。
  • 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
  • バッテリーパワー18V対応の他ケルヒャー製品と共用可能。
作業に合わせてダブルブレードカッター（オプション）も使える
  • ナイロンコードでは刈り取れない太く固い草を刈る事ができます。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
刈込幅 (cm) 30
刈刃種類 ラインヘッド
ナイロンコード送り出し 自動的に
ナイロンコード形状 ツイストタイプ
ナイロンコード直径 (mm) 1.6
速度調整 なし
回転速度 (rpm) 7800
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
1充電あたり作業量 * (m) max. 350 （2.5 Ah） / max. 700 （5.0 Ah）
使用時間（一回の充電） (min) max. 30 （2.5 Ah） / max. 60 （5.0 Ah）
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.5
梱包重量 (kg) 11.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1325 x 312 x 315

芝生のキワ

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器を含む

製品機能

  • コイル
  • プラントプロテクター
  • 位置調整
  • フロントハンドルは取り外し可能
  • 回転するカッティングヘッド
バッテリー式芝トリマー 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット
動画
用途・清掃場所
  • 芝生
アクセサリー

