スティッククリーナー
ケルヒャーのスティッククリーナーは、パワフルな吸引力と使いやすさを兼ね備えています。 ファミリーや単身住まいの方はもちろん、小さいお子様のいるご家庭、ペットのいるご家庭など、ケルヒャーはあらゆる状況に適した掃除機をご用意しています。
エルゴノミック
デザイン
人間工学に基づいたデザインにより
自然な操作感でお掃除を快適にサポート。
マルチサイクロン
システム*
6つのサイクロンを搭載したマルチサイクロンシステムは、遠心力が6倍になるのでパワフルな吸引力を実現します。
フィルターが詰まりにくく、吸引力が持続するメリットも。
*VCS 3のみの仕様。
世界最大手の
清掃機器メーカー
ケルヒャーは、約90年の歴史を持ち世界の約190ヵ国で愛用されているドイツ発の清掃機器ブランド。
日本のお客様の生活様式にも合う、革新的で快適なお掃除をご提案します。
ケルヒャーのスティッククリーナーは、
吸引力と操作性を最適バランスで調和させ、ストレスフリーな使用感を実現。
シンプルかつ十分な機能を集約し、お掃除を効率化する基本性能を追求しました。
スティッククリーナー
VCS 3の特長
1.コンパクト・シンプルで使いやすい
エルゴノミクス（人間工学）に基づいた、操作がしやすく疲れにくいデザイン。ストレスフリーで快適なお掃除を提供します。
2.パワフルな吸引力
6つのサイクロンを搭載したマルチサイクロンシステムを採用。
遠心力が6倍になることでパワフルな吸引力を実現しています。
また、フィルターが詰まりにくいので、その吸引力が持続します。
3.残量がわかるバッテリーランプ
バッテリー残量が20％を切ると緑色から赤色に変わってお知らせ。同時にモードを自動で1段階落とし、より長い時間のお掃除をサポートします。
4.暗いところでもLED付きフロアノズル
LEDライトで暗い場所でもホコリがくっきり見えるので、家具下や隙間の掃除に便利です。
5.よりキレイな排気
HEPAフィルターを含む5段階のフィルターシステムで粉塵を除去。お部屋の空気を汚さず安心です。
6.最長クラスの連続運転時間
フル充電で強モード10分、標準モード18分、エコモード40分の作業が可能です。
7.ワンタッチでゴミ捨て
ダストコンテナを取り外しボタンを押すだけで、手を汚さず簡単にゴミが 捨てられます。
8. 握りやすい「U字」デザインのハンドル
欧米人に比べ日本人の小さい手でも握りやすいデザイン。持ち手への負担を軽減します。
9.髪の毛が絡みづらいフラッフィーローラー
カーペットや溝のホコリもしっかり取り除きます。髪の毛がローラーに絡みづらく、ストレスフリーです。
10.ダストコンテナ・フィルターが洗える
ダストコンテナとその中のパーツは水洗い可能。衛生的で安心です。HEPAフィルターも水洗い可能です。
300Wのブラシレスモーター搭載
15Wモーター搭載のパワーヘッド
アルミニウム製のパイプ
スタンドが付属
スティッククリーナー
VC 6の特長
1.パワフル&大容量
パワフル吸引を持続する25.2Vのバッテリーと大容量ダストコンテナにより、ゴミやホコリをしっかり・たっぷり回収できます。
2.最長クラスの連続運転時間
フル充電でブーストモード11分、標準モード50分の運転時間は最長クラス。
3.メンテナンスも簡単
付属のフィルタークリーニングツールを使えば、面倒な吸気口フィルターのお手入れも手を汚さず簡単にできます。
4.残量がわかるバッテリーランプ
3本のランプでバッテリー残量をお知らせ。お掃除の途中でも一目で確認できます。
5.暗いところでもLED付きフロアノズル＆すきまノズル
LEDライトでくっきりホコリが見えるので、家具下や隙間の掃除に便利です。
6.モーター搭載のターボノズル付属
布製家具の表面に絡まったホコリやペットの毛をしっかり掻き出します。
7.ワンタッチでゴミ捨て
ボタンを押すだけで、手を汚さず簡単にゴミが捨てられます。
8.HEPAフィルターで排気もキレイ
HEPAフィルターが 粉塵をしっかり除去し、キレイな排気に。マグネット式で、簡単に取り外してお手入れが可能です。
9.充電スタンド付属
収納に便利な充電スタンドは、使いたいときにサッと取り出すことができ、置くだけで充電を開始します。
おすすめの清掃場所
フローリング
ラグ
階段
カーテン・布製品
ベッド・ペットの毛
家具の下
家具の裏・すきま
デスクまわり・棚
車内