ハンディクリーナー CVH 3 Plus
パワフルで軽くて使いやすい、気になったらサッと取り出してパッとお掃除、ケルヒャーのハンディクリーナー CVH 3 Plusです。家中いろいろ、車の中も簡単にお掃除可能です。ケルヒャー日本先行発売製品です。
パワフル吸引
約2kgのペットボトルや本も持ち上げられる吸引力
最軽量クラス 520g
重さはペットボトル1本ほど！
ストレスフリーな使い心地
大容量ダストコンテナ
A4用紙約2.5枚分も吸い込める
0.15Lのダストコンテナで、
ゴミ捨ての頻度が減らせます
付属のノズルで狭いすきまも
吸引モードは二段階調整
充電スタンド
＜パワフル吸引＞
約2kgのペットボトルも持ち上げられる吸引力、しっかり汚れを吸引します。
＜最軽量クラス 520g＞
重さが500mLのペットボトル1本ほど、軽くてストレスフリーの使い心地です。
＜大容量ダストコンテナ＞
A4用紙を約2.5枚分も吸い込める0.15Lのダストコンテナ、ゴミ捨ての頻度を減らせます。
＜細身のグリップ＞
手が小さい人でも負担なく握れます。
スイッチの位置も握りなおさずに済むよう設計しました。
＜吸引モード2段階調節＞
スイッチを1回押すとエコモード、2回押すと強モードに調整できます。
＜ブラシレスモーター搭載＞
ブラシ付きモーターと比較すると、モーターが長寿命で静音です。
＜洗える二重構造のフィルター＞
HEPA12フィルター (EN 1822：1998)とメッシュフィルターの二重構造、両方とも洗えます。よりきれいな排気で安心です。
＜付属品：ブラシ付きすきまノズル＞
狭いところにはすきまノズル、パソコンなどデリケートな表面にはブラシを展開して優しくお掃除できます。
＜付属品：充電スタンド＞
置くだけで充電を開始、使わない時にしっかり充電をしてくれます。
USBタイプなので、お手持ちのスマートホンの充電アダプターや、車やパソコンでも充電ができます。
場所も取らないので、近くに置いてすぐに掃除ができます。
＜本体左右の排気口＞
清掃面に排気が当たりづらくなっています。ほこりを吹き飛ばさないよう、排気方向を工夫しています。
製品特長
ブラシレスモーター搭載、高い清掃パフォーマンスを実現ブラシレスモーターを搭載し高い吸引力を実現しました。
気になった時にサッとお掃除軽くてコンパクト、いつでもどこでも気軽にサッとお掃除。
アクセサリーも収納できる充電スタンド置くだけで充電をスタートする充電スタンド。
軽量コンパクト
- 毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
- エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
- 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
- 洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
- デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|コンテナ (l)
|0.15
|騒音値 (dB(A))
|78
|定格入力電力 (W)
|100
|連続使用時間（エコモード） (min)
|20
|連続使用時間（強モード） (min)
|9
|バッテリータイプ
|リチウムイオンバッテリー
|バッテリー電圧 (V)
|7.2
|バッテリー容量 (Ah)
|2.5
|充電時間（標準充電アダプター） (h)
|4
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|0.5
|梱包重量 (kg)
|1.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|380 x 76 x 76
付属品・同梱品
- 2 in 1 ブラシ付きすきまノズル
- HEPAフィルタータイプ: HEPA12フィルター（EN 1822：1998）
- 充電スタンド
製品機能
- パワーコントロール: 吸引モード2段階調節
用途・清掃場所
- 家具
- カーインテリア