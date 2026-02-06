ハンディクリーナー　CVH 3 Plus

パワフルで軽くて使いやすい、気になったらサッと取り出してパッとお掃除、ケルヒャーのハンディクリーナー CVH 3 Plusです。家中いろいろ、車の中も簡単にお掃除可能です。ケルヒャー日本先行発売製品です。

ケルヒャー史上最もコンパクトな高圧洗浄機　高圧洗浄機　K MINI ケルヒャー史上最もコンパクトな高圧洗浄機　高圧洗浄機　K MINI

ラクラク持ち運び。狭い場所でもしっかり洗浄 ラクラク持ち運び。狭い場所でもしっかり洗浄

パワフル吸引

約2kgのペットボトルや本も持ち上げられる吸引力

最軽量クラス 520g

重さはペットボトル1本ほど！
ストレスフリーな使い心地

大容量ダストコンテナ

A4用紙約2.5枚分も吸い込める
0.15Lのダストコンテナで、
ゴミ捨ての頻度が減らせます

付属のノズルで狭いすきまも

コンパクトサイズ

吸引モードは二段階調整

収納ケース付き

充電スタンド

電源コードもすっきり

＜パワフル吸引＞
約2kgのペットボトルも持ち上げられる吸引力、しっかり汚れを吸引します。

＜最軽量クラス 520g＞
重さが500mLのペットボトル1本ほど、軽くてストレスフリーの使い心地です。

＜大容量ダストコンテナ＞
A4用紙を約2.5枚分も吸い込める0.15Lのダストコンテナ、ゴミ捨ての頻度を減らせます。

＜細身のグリップ＞
手が小さい人でも負担なく握れます。
スイッチの位置も握りなおさずに済むよう設計しました。

＜吸引モード2段階調節＞
スイッチを1回押すとエコモード、2回押すと強モードに調整できます。

＜ブラシレスモーター搭載＞
ブラシ付きモーターと比較すると、モーターが長寿命で静音です。

＜洗える二重構造のフィルター＞
HEPA12フィルター (EN 1822：1998)とメッシュフィルターの二重構造、両方とも洗えます。よりきれいな排気で安心です。

＜付属品：ブラシ付きすきまノズル＞
狭いところにはすきまノズル、パソコンなどデリケートな表面にはブラシを展開して優しくお掃除できます。

＜付属品：充電スタンド＞
置くだけで充電を開始、使わない時にしっかり充電をしてくれます。
USBタイプなので、お手持ちのスマートホンの充電アダプターや、車やパソコンでも充電ができます。
場所も取らないので、近くに置いてすぐに掃除ができます。

＜本体左右の排気口＞
清掃面に排気が当たりづらくなっています。ほこりを吹き飛ばさないよう、排気方向を工夫しています。

製品特長
バッテリー式ハンドバキュームクリーナー CVH 3 Plus: ブラシレスモーター搭載、高い清掃パフォーマンスを実現
ブラシレスモーター搭載、高い清掃パフォーマンスを実現
ブラシレスモーターを搭載し高い吸引力を実現しました。
バッテリー式ハンドバキュームクリーナー CVH 3 Plus: 気になった時にサッとお掃除
気になった時にサッとお掃除
軽くてコンパクト、いつでもどこでも気軽にサッとお掃除。
バッテリー式ハンドバキュームクリーナー CVH 3 Plus: アクセサリーも収納できる充電スタンド
アクセサリーも収納できる充電スタンド
置くだけで充電をスタートする充電スタンド。
軽量コンパクト
  • 毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
  • エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
  • 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
  • 洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
  • デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
コンテナ (l) 0.15
騒音値 (dB(A)) 78
定格入力電力 (W) 100
連続使用時間（エコモード） (min) 20
連続使用時間（強モード） (min) 9
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧 (V) 7.2
バッテリー容量 (Ah) 2.5
充電時間（標準充電アダプター） (h) 4
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 0.5
梱包重量 (kg) 1.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 380 x 76 x 76

付属品・同梱品

  • 2 in 1 ブラシ付きすきまノズル
  • HEPAフィルタータイプ: HEPA12フィルター（EN 1822：1998）
  • 充電スタンド

製品機能

  • パワーコントロール: 吸引モード2段階調節
用途・清掃場所
  • 家具
  • カーインテリア
アクセサリー

高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤