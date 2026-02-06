ハンディクリーナー　CVH 3 Plus

＜パワフル吸引＞

約2kgのペットボトルも持ち上げられる吸引力、しっかり汚れを吸引します。



＜最軽量クラス 520g＞

重さが500mLのペットボトル1本ほど、軽くてストレスフリーの使い心地です。



＜大容量ダストコンテナ＞

A4用紙を約2.5枚分も吸い込める0.15Lのダストコンテナ、ゴミ捨ての頻度を減らせます。



＜細身のグリップ＞

手が小さい人でも負担なく握れます。

スイッチの位置も握りなおさずに済むよう設計しました。



＜吸引モード2段階調節＞

スイッチを1回押すとエコモード、2回押すと強モードに調整できます。



＜ブラシレスモーター搭載＞

ブラシ付きモーターと比較すると、モーターが長寿命で静音です。



＜洗える二重構造のフィルター＞

HEPA12フィルター (EN 1822：1998)とメッシュフィルターの二重構造、両方とも洗えます。よりきれいな排気で安心です。



＜付属品：ブラシ付きすきまノズル＞

狭いところにはすきまノズル、パソコンなどデリケートな表面にはブラシを展開して優しくお掃除できます。



＜付属品：充電スタンド＞

置くだけで充電を開始、使わない時にしっかり充電をしてくれます。

USBタイプなので、お手持ちのスマートホンの充電アダプターや、車やパソコンでも充電ができます。

場所も取らないので、近くに置いてすぐに掃除ができます。



＜本体左右の排気口＞

清掃面に排気が当たりづらくなっています。ほこりを吹き飛ばさないよう、排気方向を工夫しています。