スティッククリーナー VC 6

＜卓越したパワフル吸引力＞

25.2Vのバッテリーを搭載、ケルヒャーらしいパワフルさでぐんぐんホコリを吸引します。



＜モーター搭載のLED付きフロアノズル＞

フロアノズル先端のLEDライトが、暗い場所もホコリをしっかり照らします。スティックをひねると、家具下の狭い奥まった場所にもしっかりノズルが届きます。



＜バッテリーランプ＞

本体正面の3本のLEDランプでバッテリーの残量をお知らせ、突然バッテリーが切れてお掃除を中断せざるを得ない状況を回避します。



＜ワンクリックゴミ捨て＞

ダストコンテナはワンクリックでフタが開き、手を汚さずゴミ捨てが可能です。



＜エルゴノミックデザイン＞

使い心地の良さを追求したエルゴノミック（人間工学に基づいた）デザインです。無駄のないシンプルな外観でも、充実した機能が満載です。



＜自信の連続使用時間、2段階モード切替＞

フル充電で、ブーストモード11分・標準モード50分は最長クラス。



＜充電スタンドが付属＞

置くだけで充電を開始する専用スタンドが付属、アクセサリーも収納可能です。



＜アルミ製のパイプ＞

ケルヒャーのスティッククリーナーはアルミ製のパイプを採用しています。リサイクルがしやすい素材を使い、環境へ配慮をしています。



＜フィルタークリーニングツール＞

吸気口フィルターは付属にフィルタークリーニングツールで、手を汚さず簡単にキレイにできます。メンテナンスもストレスフリーです。



＜取り外し可能なバッテリー＞

バッテリーは取り外しても充電可能です。オプションで予備のバッテリーを購入すればさらに長い時間清掃が可能になります。