スティッククリーナー VC 6

ケルヒャーコードレススティッククリーナー VC 6は、卓越したパワフルな吸引力が魅力です。置くだけで充電できるスタンド、ペットの毛もラクラク吸引するモーター搭載のターボノズル、LEDライトが付いたすきまノズルなど付属品も充実しています。フィルタークリーニングツールで吸気口フィルターも手を汚さずキレイにでき、メンテナンスもストレスフリーです。

パワフル&大容量

パワフル吸引を持続する25.2Vのバッテリーと大容量ダストコンテナにより、ゴミやホコリをしっかり・たっぷり回収できます。

最長クラスの連続運転時間

フル充電でブーストモード11分、標準モード50分の運転時間は最長クラス。

ペットの毛にはこれ1台

パワフルな吸引力なので、ペットの抜け毛もしっかりお掃除できます。
ターボノズルを使えば、カーペットやソファに付いた毛もラクラク。

ワンタッチでゴミ捨て簡単

HEPAフィルターで排気もキレイ

充電スタンド付属

＜卓越したパワフル吸引力＞
25.2Vのバッテリーを搭載、ケルヒャーらしいパワフルさでぐんぐんホコリを吸引します。

＜モーター搭載のLED付きフロアノズル＞
フロアノズル先端のLEDライトが、暗い場所もホコリをしっかり照らします。スティックをひねると、家具下の狭い奥まった場所にもしっかりノズルが届きます。

＜バッテリーランプ＞
本体正面の3本のLEDランプでバッテリーの残量をお知らせ、突然バッテリーが切れてお掃除を中断せざるを得ない状況を回避します。

＜ワンクリックゴミ捨て＞
ダストコンテナはワンクリックでフタが開き、手を汚さずゴミ捨てが可能です。

＜エルゴノミックデザイン＞
使い心地の良さを追求したエルゴノミック（人間工学に基づいた）デザインです。無駄のないシンプルな外観でも、充実した機能が満載です。

＜自信の連続使用時間、2段階モード切替＞
フル充電で、ブーストモード11分・標準モード50分は最長クラス。

＜充電スタンドが付属＞
置くだけで充電を開始する専用スタンドが付属、アクセサリーも収納可能です。

＜アルミ製のパイプ＞
ケルヒャーのスティッククリーナーはアルミ製のパイプを採用しています。リサイクルがしやすい素材を使い、環境へ配慮をしています。

＜フィルタークリーニングツール＞
吸気口フィルターは付属にフィルタークリーニングツールで、手を汚さず簡単にキレイにできます。メンテナンスもストレスフリーです。

＜取り外し可能なバッテリー＞
バッテリーは取り外しても充電可能です。オプションで予備のバッテリーを購入すればさらに長い時間清掃が可能になります。

製品特長
バッテリー掃除機 VC 6: きめ細やかなテクノロジー
きめ細やかなテクノロジー
パワフルな25.2Vのバッテリーを搭載、モーター付きのフロアノズルでしっかりホコリを吸引します。 標準モードならフル充電で50分連続で使えます。 250Wのモーター、操作性の高いLED付きフロアノズル、3段階フィルターシステム搭載。
バッテリー掃除機 VC 6: 綿密に設計されたフィルタリングシステム
綿密に設計されたフィルタリングシステム
3段階フィルターシステム、サイクロン式、吸気口フィルターとHEPAフィルターを搭載。 ワンクリックで手を汚さずゴミ捨てが可能。
バッテリー掃除機 VC 6: 応用できるオプションアクセサリー
応用できるオプションアクセサリー
ターボノズルやLED付きすきまノズルを使うと、さらに掃除が簡単になります。 モーター搭載のターボノズルとLED付きすきまノズルで、さらに掃除が効率的になります。 置くだけで充電がスタートする充電スタンドが付属。
操作性抜群のフロアノズル
  • モーター搭載のフロアノズルでしっかりホコリをキャッチ。
  • スティックをひねると家具下の奥までフロアノズルがしっかり届きます。
  • しっかりホコリを取り除きます。
2段階モード切替
  • 広い場所もしっかり掃除ができる連続使用時間。
  • パワフル吸引を実現するブーストモード。
バッテリー状態をランプでお知らせ
  • エラーはLEDランプが赤く点灯してお知らせ。
  • バッテリーの残量は3本のLEDランプで一目でわかる。
使い方簡単
  • 清掃場所に合わせて簡単にモード切替が可能。
  • パワフル吸引を実現するブーストモード。
  • 長時間の清掃にはホールドレバーが便利です。
広いアプリケーション
  • さまざまな場所に使えるオプションアクセサリー。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
コンテナ容量 (ml) 800
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 25.2
容量 (Ah) 2.5
使用時間（一回の充電） (/min) 標準モード / approx. 50 ブーストモード / approx. 11
充電時間（標準充電アダプター） (min) 235
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.6
梱包重量 (kg) 10
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 235 x 266 x 1130

付属品・同梱品

  • バッテリー: 25.2V / 2.5Ah バッテリー
  • HEPAフィルタータイプ: HEPA 12フィルター
  • 吸気口フィルター: 2 個
  • フィルタークリーニングツール
  • LED付きフロアノズル
  • ターボノズル
  • LED付きすきまノズル
  • サクションパイプ: 金属
  • 充電スタンド

製品機能

  • ハンドル用ソフトグリップパッド
  • バッグレスフィルターシステム
  • パワーコントロール: 吸引モード2段階調節
用途・清掃場所
  • フローリング、ラミネート、コルク、石、リノリウム、PVC製の床
  • 毛足の短いカーペット
  • 階段
アクセサリー

